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Bilim / Teknoloji

Google, "Ben robot değilim" güvenlik uygulamasına son veriyor

Uygulama, web sitelerini ziyaret eden kullanıcıların gerçek olup olmadığını sorguluyordu

12 Mart 2017 20:21

Web sitelerinde bot ile insan ayrımını yapabilmek için "reCAPTCHA" güvenlik sistemini kullanan Google, yakında bu uygulamayı kaldırarak çok daha gelişmiş bir algoritmayı hayata geçirecek.

"İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi" ya da daha yaygın adıyla "CAPTCHA" olarak bilinen güvenlik uygulaması, web sitelerini ziyaret eden kullanıcının gerçek bir insan mı yoksa kötü niyetli bir bot mu olduğunu ayırt etmeye yardımcı oluyor. Öyle ki günümüzde birçok platformun tercih ettiği bu sistem sayesinde yılda milyonlarca saldırı engelleniyor.
 
Donanım Haber'de yer alan haber göre konuyla ilgili açıklama yayınlayan Google, uzun süredir kullanımda olan reCAPTCHA güvenlik adımının siteleri koruduğunu ancak oldukça hantal bir uygulama olduğunu belirtiyor. Bu düşünceyle ziyaretçilerin içeriklere ulaşma sürelerini hızlandırmak için düğmeye basan teknoloji devi, yakın zamanda "Ben robot değilim" kutucuğunun tamamen gizli hale getirileceğini duyurdu.

Düzenlemeyle birlikte arka planda kullanıcıların IP adresini ve ekrandaki fare hareketleri gibi değişkenlerini takip edecek olan Google, sayfadaki kişinin insan mı yoksa bot mu olduğunu ayırt edebilecek. Böylelikle kullanıcılara "Sokak tabelası içeren kareleri seçin.", "Ağaç olan görselleri işaretleyin." ya da "Ekrandaki sayıları girin." gibi istekler yöneltilmeyecek.  

Makine öğrenimi ve gelişmiş risk analizinin bir kombinasyonu olan yeni algoritma, güvenlik adımlarını çok daha hızlı gerçekleştirerek içeriklere anında ulaşulmasını sağlayacak.  Eğer siz de güncellenen "reCAPTCHA" hizmetini ilk deneyenlerden olmak istiyorsanız buradaki bağlantıdan kaydınızı yaptırabilirsiniz.

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