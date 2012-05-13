Google, Anneler Günü'nü kutladı

Google, bugüne özel doodle'ı ile Anneler Günü'nü kutluyor.

Google ana sayfasında "doodle" olarak adlandırılan logoda, "Google" yazısı Anneler Günü'ne özel hareketli hale getirildi.

Logoda, çocukları temsil eden "o" harfleri, bir kapıdan girerek annelerini temsil eden "g" harfine çiçek veriyor.

"Doodle" olarak nitelendirilen özel tasarımlı logolar, 1999 yılından bu yana Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından kullanılıyor.

Doodle uygulamaları, bütün dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, internet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.