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Yaşam

Google açıkladı: Sansürde ilk 8'deyiz

Teknoloji devi Google, sansürcü ülkeleri açıkladı. Türkiye; en çok içerik yasaklanmasını isteyen 8. ülke oldu.

26 Ekim 2011 03:00

 
T24 - Teknoloji devi Google, sansürcü ülkeleri açıkladı. Türkiye; en çok içerik yasaklanmasını isteyen 8. ülke oldu.


Google’ın 6 aylık dönem şeffaflık raporuna göre, ABD yönetimi ve polisinden videoların kaldırılması yönünde gelen taleplerde yüzde 70 oranında artış meydana geldi.


CNNTürk'ün haberine göre, ilk kez yayımlanan rakamlar, polisin barbarca davrandığını gösteren videoların kaldırılması için Google’ın ABD polisinden gelen baskılara maruz kaldığını gösterdi.


Raporda Google’un bu talepleri reddettiği de görülüyor. ABD yönetimi ve polisinden videoların kaldırılması için gelen taleplerin yüzde 70 artış göstermesi dünyada internet sansürüne dikkat çekmek amacıyla yayımlandı.


Rakamlar ayrıca ABD’nin bu yılın ocak ve haziran ayları arasında 11 binin üzerinde Google kullanıcısı hakkında özel bilgi talep ettiğini gösterdi.


ABD’nin kullanıcılar hakkında özel bilgi taleplerinin sayısı, aralarında Türkiye, İngiltere ve Rusya’nın da bulunduğu 25 ülkenin toplamından daha fazla oldu.


Devletler bu yılın ilk yarısında 25 bin 440 kişi hakkında özel bilgi istedi. Bu taleplerin 11 bin 57’si ABD’den gelirken, Türkiye 74 kişi hakkında özel bilgi talep etti.


Google, Türkiye’de mahkeme kararı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’ndan gelen talepler doğrultusunda siyasilerin özel yaşamları ile ilgili bazı videoların kaldırıldığını da duyurdu.


Rapora göre bu yılın birinci yarısında en çok içerik yasaklanmasını isteyen ülke Brezilya oldu. Brezilya’yı Almanya, ABD ve Güney Kore izledi. Türkiye ise en çok içerik  yasaklanmasını isteyen 8. ülke oldu.


Bu yılın ilk yarısında YouTube’da içerik yasaklanmasını talep eden ülkeler:

1-Brezilya.......... 224
2-Almanya........ 125
3-ABD................. 92
4-Güney Kore..... 88
5-Tayvan............. 69
6-Hindistan..........68
7-İngiltere............ 65
8-Türkiye............. 39



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