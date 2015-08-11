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Bilim / Teknoloji

Google 'Alphabet'e bağlandı

Google CEO'su: Büyüyen Google'ı ve çalışmalarını doğru şekilde yönetebilmek için böyle bir yola başvurduk

11 Ağustos 2015 13:21

Google, artık Alphabet ismini verdikleri bir “ana şirket”e bağlı alt şirketlerden biri olarak faaliyet gösterecek. Google’ın CEO’su Larry Page, bundan böyle Alphabet CEO'su olarak görev yapacak. Google'ın başına ise Android yöneticisi Sunder Pichai atandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Google'ın CEO'su ve Sergey Brin ile birlikte kurucusu olan Larry Page, Alphabet ismini verdikleri yeni bir "ana şirketin" kuruluşunu duyurdu. Artık Google ve bağlı diğer kolları, Alphabet'in alt şirketleri olarak faaliyet gösterecek.

Bugüne dek Google altında faaliyet gösteren Google Glass'ı üreten bölüm de, Google gibi, Alphabet'e bağlı diğer şirketleri oluşturacak. Kısacası Alphabet'i, büyük bir holdinge benzetmek mümkün.

Alphabet'in internet sitesi de oldukça ilginç bir adrese sahip: abc.xyz. Larry Page, bu adresten bağlantı verdiği açıklamasında, "büyüyen Google'ı ve çalışmalarını doğru şekilde yönetebilmek için böyle bir yola başvurduklarını" söyledi.

Bugüne kadar Google'da CEO'luk görevini üstlenen Larry Page, bundan böyle Alphabet CEO'su olarak görev yapacak. Sergey Brin ise, Alphabet başkanı olacak. Alphabet'in en büyük şirketi olan Google'ın CEO koltuğuna ise, Chrome'u hayata geçirdikten sonra Android bölümünün başına getirilen Sundar Pichai oturacak.

Alphabet'in duyurusundan hemen sonra, Google hisselerinin yüzde 5 oranında yükseldi. 

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