-GOOGLE 6200 KİŞİYİ İŞE ALACAK SAN FRANCISCO (A.A) - 26.01.2011 - Dünyanın en büyük internet arama motoru Google, faaliyetlerini çeşitlendirme çalışmaları çerçevesinde bu yıl 6 bin 200 kişiye daha istihdam sağlayacak. Google Başkan Yardımcısı Alan Eustace yaptığı açıklamada, tüm disiplinler için dünya genelinde yetenekler arandığını belirterek, 2007 yılında 6 bin 131, 2010 yılında ise 4 bin 600 kişiye yeni istihdam sağlandığını ifade etti. ABD'de kaç kişiye istihdam sağlanacağına ilişkin bilgi vermeyen Google, Avrupa'da ise bu yıl 1.000'den fazla kişiyi işe alacağını duyurdu. 30 ülkede 60'tan fazla ofisi bulunan Google'ın 31 Aralık tarihi itibariyle çalışan sayısının 24 bin 400 kişi olduğu belirtiliyor.