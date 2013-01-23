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Bilim / Teknoloji

Google 50 milyar dolar ciro ile rekora ulaştı

2012'nin üçüncü çeyreğinde kârında büyük bir düşüş yaşayan Google, yılın son çeyreğinde yeniden kâra geçti

23 Ocak 2013 22:25

Google, reklam ve araştırma-geliştirme alanlarına daha fazla bütçe ayırmasıyla cirosunda ve kârında artış kaydettiğini bildirdi.

Geçen yılın son çeyreğinde Google'ın net kârı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 artarak 2,89 milyar dolara ulaştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 2012'nin üçüncü çeyreğinde kârında büyük bir düşüş yaşayan Google, yılın son çeyreğinde yeniden kâra geçti.

İnternete dayalı hizmet veren Amerikan şirketi, aynı dönemde üçte birden fazla artışla 14,4 milyar dolar ciro yaptı.
Böylece Google'ın 2012 cirosu 50 milyar dolara ulaştı.

Google hisseleri borsalar kapandıktan sonra yüzde 5'e yakın artış kaydetti. Uzmanlar Google'ın geçen yıl çok iyi performans gösterdiğini vurguladı.

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