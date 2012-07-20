Google 2012 ikinci çeyrekte 12 milyar dolardan fazla gelir elde etti

Google, ikinci çeyreğe ait finansal sonuçlarını açıkladı. Finansal yılın ikinci çeyreğinde 12,21 milyar dolar gelir elde eden şirketin net karı ise 2,79 milyar dolar olarak açıklandı. Bu şekilde Google, geçen yılın aynı dönemine göre toplam gelirlerinde yüzde 35′lik bir artışa imza atmış oldu.

Açıklanan gelirin yüzde 69′u; yani 7,54 milyar doları, yalnızca Google’ın kendi sitelerinden elde ettiği gelir. Reklam ve diğer kategorilerden elde edilen gelir 10,96 milyar dolar olarak duyuruldu ki bu da 12,21 milyar dolarlık açıklanan gelirin yüzde 90′ına eşit. ABD dışı ülkelerden elde edilen gelirin ise 2011′in ikinci çeyreğinde olduğu gibi 2012′nin ikinci çeyreğinde de yüzde 54 olduğu belirtildi. Tıklama başına elde edilen toplam gelir yüzde 42 artış göstermiş. Google, Haziran’ın 30′u itibarıyla 54.604 tane tam zamanlı çalışana sahip. Bu sayı, 31 Mart ile biten dönemde 33.077 kişi idi. Buradaki aşırı yüksek artışın sebebi bu 54.604 kişinin 20.293′ünün Motorola ile eklenmiş olması.