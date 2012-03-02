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Ekonomi

Google 1 milyar kullanıcısını aynı havuda takip edecek

Google'ın 60 gizlilik belgesini bir belge içerisinde toplamak için yaptığı güncellemeler dünden itibaren (1 Mart 2012) etkin hale geldi.

02 Mart 2012 11:51

 

T24 - Google’ın tartışmalı yeni gizlilik politikası dün yürürlüğe girdi. Google, Youtube, Gmail kayıtlarının tek havuzda toplandığı yeni dönemde, geçmiş kayıtlarınızı silmediyseniz, artık Youtube’da aradığınız video, Google’da reklam olarak karşınıza gelebilecek.

Necdet Çalışkan'ın HaberTürk'te yer alan haberine göre; internet devi Google’ın 60 gizlilik belgesini bir belge içerisinde toplamak için yaptığı güncellemeler dünden itibaren (1 Mart 2012) etkin hale geldi. Avrupa’nın AB yasalarını ihlal edebileceği uyarısına rağmen, yeni gizlilik politikasını yürürlüğe koyan internet devinin bu değişikliğiyle Google’ın herhangi bir hizmetinden (Google Search/Maps/Docs, Youtube, Gmail, Picassa, Google+ ve Blogger...) toplanan kullanıcıların tüm hareketleri tek platformda toplanıp, arama motoruna yansıtılabilecek. Böylece bugüne kadar Google’ın her bir hizmetinde ayrı ayrı tutulan veriler, tek bir platformda toplanacak.

 

Yeni politikadan kaçış yok

 

Düne kadar Youtube’da yapılan bir aramanın Google’a ait örneğin Gmail gibi bir sitede alınacak sonuçlar ve karşılaşılacak reklamlar üzerinde bir etkisi yoktu. Yeni politikayla Google’a ait tüm sitelerdeki aktivite birbiriyle bağlantılı hale gelecek. Örneğin Youtube’da yeni cep telefonlarının tanıtım videolarını izliyorsanız, Google aramalarda karşınıza cep telefonu reklamları çıkaracak. Bu kullanıcıların karşısına kişiselleştirilmiş aramalar çıkarırken, reklamverenler için ise hedefe yönelik kampanya düzenleme fırsatı verecek. Google’ın yeni politikasını reddedenler Google’ın hizmetlerinden yararlanamayacak. Kişisel bilgilerin güvenliği ve mahremiyeti tartışmalarını körükleyen kullanıcı davranışlarına odaklı bu yeni modelin, Google’ın reklam pastasındaki tekelini perçinlemesi bekleniyor.

 

'Kullanıcı bilgilerin satmayacağız, birleştireceğiz'

 

Google Gizlilik Politikaları Direktörü Alma Whitten, “Eğer kullanıcı giriş yaparsa, servislerimiz arasındaki bilgilerini birleştirebileceğiz. Kullanıcı bilgilerini toplamaya yönelik bir eğilimimiz asla yok. Bu bilgilerin reklamverenlere satılması da söz konusu değil” dedi.

 

'İstemediğiniz geçmişinizi silin'

 

Eski arama kayıtlarının reklamverenlerin radarına takılmasını istemeyenlerin, için, google.com/history veya google.com/dashbord adreslerindeki girdikleri sitelerle ilgili kayıtları silmesi öneriliyor.

 

'Reklam ayaranızı kontrol edin'

 

Arama, harita, Youtube kayıt olmadan da kullanılabilecek. Bu hesaplara giriş yaptıysanız, gizlilik araçlarıyla bilgi paylaşımlarınızı kontrol edin. Kişiselleştirilmiş reklamlardan kaçınmak için arama ve Youtube geçmişini kapatın.

Blogger’da bir blogunuz varsa, Google hesabınızla, blogunuzdaki bilgileriniz eşleştirilecek. Eğer bir kişi sizden gelen bir e-postaya sahipse, sizi algılayıp, eşleştirilen Google profiliniz o kişiye de görünebilecek.

 

 

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