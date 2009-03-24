Goodyear'dan para iade garantili kampanya

Tüketiciler, faturalı olarak yetkili Goodyear bayilerinden satın aldıkları lastikleri, sebebi ne olursa olsun aldığı tarihten itibaren üç ay içinde iade edebilecek.



Goodyear'ın kamyon, otobüs, minibüs ve kamyonet ürün gruplarında belirlenmiş ebatlara yönelik, para iade garantili iki kampanya başlattığı bildirildi.



Goodyear'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mayıs 2009 tarihine kadar geçerli olacak kampanyalar kapsamında, tüketiciler, faturalı olarak yetkili Goodyear bayilerinden satın aldıkları lastikleri, sebebi ne olursa olsun satın alınan tarihten itibaren 3 ay içinde iade edebilecek. Para iade garantili kampanyalardan faydalanabilmek için, iade edilen lastiklerin çalışır durumda olması ve yüzde 10'dan az aşınmış olması gerekiyor.



Goodyear tarafından uygulanmaya başlanan para iade garantili kampanyalar ile ilgili olarak Goodyear Türkiye, İsrail, Kafkasya Pazarlama Direktörü Alper Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, araştırmaların, ticari araç kullanan tüketicilerin, araçlarında çok uzun zaman geçirip uzun kilometreler katettiklerini ortaya koyduğunu belirtti.



Yüksel, şunları kaydetti:



"Dolayısıyla, bu tüketiciler için, araçlarıyla birlikte kullandıkları lastikler de büyük önem taşıyor. Lastiğin sahip olduğu yüksek teknoloji ve kalite seçimlerinde birincil derecede önemlidir. Bununla birlikte, kamyoncuların lastiğe duydukları güven ve ürünün bedelinin karşılığını almaları da büyük önem arz ediyor. Minibüs, kamyonet, kamyon ve otobüs lastiklerinde uygulamaya başladığımız bu kampanyalar ile müşterilerimize, ürünlerimizi test edebilecekleri fırsatlar da sunmuş oluyoruz."



Kampanya



Max teknolojisine sahip Goodyear markalı 17.5" RHS II, RHD II minibüs/kamyonet lastikleri ile 295/80R22.5 LHS II, RHS II ve LHS LR8 otobüs lastiği desenlerinde uygulanacak olan para iade garantili turizm kampanyası, Istanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere tüm turizm merkezlerinde uygulanmaya başlandı.



Goodyear'dan Para İade Garantili Kamyon Lastikleri Kampanyası: Goodyear markalı, Max Teknolojisine sahip 17.5" RHS II, RHD II minibüs/kamyonet lastikleri ile 22.5" RHS II, RHD II, LHS II, LHD II ve MCS kamyon lastiği desenlerinde başlatılan para iade garantili kampanya, tüm Türkiye'de uygulanacak.



Goodyear'n "para iade garantili" kampanyaları 16 Mart – 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında, Goodyear yetkili bayilerinden faturalı olarak satın alınan lastikleri kapsayacak. Kampanyanın son günü olan 31 Mayıs 2009 tarihinde lastikleri satın alan tüketiciler, memnun kalmadıkları taktirde, aldıkları ürünleri en geç 31 Ağustos 2009 tarihine kadar iade edilebilecek.

