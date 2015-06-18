Gönüllü jigolo oldu, iş gelmeyince soluğu mahkemede aldı

"4 saat için 600 TL, 8 saat için bin 200 TL öderiz" diyen internet reklamındaki merkeze başvurup "gönüllü jigolo" olan 47 yaşındaki N.K, 250 TL abonelik parasını ödedikten sonra o merkeze bir türlü ulaşamayınca soluğu poliste aldı. Savcılık söz konusu arkadaşlık sitesinin sahibine "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işlediği iddiasıyla dava açtı. Sitenin sahibi R.K'nın 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Arzu Kaya’nın DHA’da yer alan haberine göre, internette gezerken gördüğü reklama tıklayarak jigolo olmak isteyen 47 yaşındaki N.K. üyelik ücretini yatırdıktan sonra dolandırıldığını iddia ederek polise başvurdu. İnternet sitesi sahibi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında arkadaşlık sitesi sahibi R.K.’ye “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

‘Jigolo olmak ister misiniz ?’

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianameye göre olay şu şekilde gelişti;

2012 yılının Ağustos ayında müşteki N.K.(47), internette gezindiği sırada üzerinde kadın resimlerinin bulunduğu “jigolo olmak ister misiniz” ibareli reklama tıklayarak ücretsiz üye oldu. Bu üyeliği sonrası cep telefonuna “Başvurunuz onaylanmıştır. Mail adresinize detaylı bilgi gönderilmiştir. Katalog işlemleri için telefon numaralarının yazılı olduğu mesaj gönderildi.

Mesaj içeriğindeki numaraları arayan N.K.’ye telefondaki kadın üyelik için 250 lira para yatırması gerektiğini söyledi. N.K.’ye üye olduğu taktirde 40 ile 70 yaş arasındaki kadınlarla birlikte olduğu zaman 4 saat için 600, 8 saat için ise bin 200 lira verileceği belirtildi. Telefondaki kadının sözleri üzerin N.K., kendisine verilen hesap numarasına 250 lira olan üyelik ücretini yatırdı, ama görüşme son telefon görüşmesi oldu.

Ne arayan oldu, ne telefonu açan

N.K’yı kimse aramadığı gibi, onun defalarca aramasına rağmen telefonu açan kimse olmadı. N.K bunun üzerine polise başvurup “dolandırıldım” dedi.

Site sahibi parayı iade etti

Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli R.K., Sultanbeyli’nde kendisine ait vergili ve faturalı iş yeri ve arkadaşlık sitesinin olduğunu, bu siteye üye olmak isteyenlerin para yatırdığını belirtti. Üyelik ücretinin aylık 100, 6 aylık 250 lira olduğunu söyleyen şüpheli R.K., müştekiye parasının iade edildiğini kaydetti. Soruşturma aşamasında siteye üye 4 kişinin daha ifadesi alındı ve aynı yöntemle üye olduklarını belirttiler.

Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı

Savcılık iddianamesinde şüpheli R.K.’nin bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediğini ifade ederek, daha sonra müştekiye paranın ödenmesiyle etkin pişmanlık gösterildiğini kaydetti. İnternet sitesi sahibi R.K. hakkında “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.