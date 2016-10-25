Gönüllü askeri pilotlar: F-16'ları biz uçururuz

15 Temmuz sonrası askeri pilot açığı oluşmasının ardından TSK bünyesindeki hava üslerinde yer hizmetlerinde görev yapan 36 asker, "Muharip (savaşçı) pilot olmak istiyoruz" diyerek başvuru yaptı.

Darbe girişimi sonrasında en büyük personel açığı Türk Hava Kuvvetleri'nde doğdu. Envanterindeki 290 savaş, 83 nakliye, 65 keşif ve 7 yakıt ikmali uçağı ile Akdeniz havzasının en büyük filolarından birine sahip Hava Kuvvetleri'nden yapılan ihraçlarla muharip pilot sayısı sınırın altına düştü. Dünya ortalaması savaş uçağı başına 2 pilotken, Türkiye'de bu oranın 0.8 pilota kadar düşmesi ülke güvenliğini tehdit ediyor.

Milliyet’te yer alan habere göre; 300'ün üzerinde pilotun ihraç edilmesiyle doğan savaş uçağı pilotu açığını kapatmak için Türk Hava Kuvvetleri, kamu ve özel üniversite mezunlarının pilotluk başvurularına 671 sayılı KHK ile izin verdi. Fırat Kalkanı, PKK ve IŞİD mücadelesi ile Musul operasyonu gibi harekâtlarda havadan destek verebilecek savaş uçağı pilotlarının yetişmesi uzun yıllar alıyor.

Bu gelişmeler üzerine Kara, Hava, Jandarma ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında çalışan pilot lisansına sahip askerler harekete geçti. Askeri eğitim aldıktan sonra çeşitli rütbelerde muvazzaf olarak çalışan 36 asker, uluslararası geçerliliği olan pilot lisansına sahip olduklarını ve savaş pilotu olabileceklerini belirten dilekçelerini birliklerine verdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 11, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 7, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 7 ve Jandarma Komutanlığı'nda 11 subay ve astsubay, muharip (savaşçı) pilot olmak üzere gönüllü oldu.

"Uçak garajına döndü"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Türk Silahlı Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde PPL ve ATPL gibi uluslararası geçerliliği olan lisansa sahip 300'ün üzerinde asker olduğunu belirten bir dilekçe hazırlayarak, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdi. Dilekçede, söz konusu muvazzaf ve emekli 300 askerin eğitim aldıktan sonra muharip pilot olarak uçabilecekleri belirtildi. TEMAD Genel Başkanı Ahmet Keser, “Hava Kuvvetleri uçak garajına döndü. Avrupa'da pilotluk eğitimini tamamlayan bu askerler özel havayolu yerine orduda kalmayı istiyorsa sadece Vatan sevgisindendir” diye konuştu.