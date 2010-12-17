-GÖNÜL'DEN SAKIK'A TERÖR SORUSU TBMM (A.A) - 16.12.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Milli Savunma Bakanlığının bütçesi 17 milyarı bulmazken eğitime ayrılan bütçenin 45 milyar olduğunu belirterek, ''Bununla hepimiz iftihar etmeliyiz'' dedi. TBMM Genel Kurulunda Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığının bütçeleri üzerinde görüşleri açıklayan Gönül, milletvekillerinin konuşmalarına da değindi. Gönül, terörle mücadelede kuvvetlerin birleştirilmesinin bugüne kadar belirli ölçüde yapıldığını bundan sonra da yerine getirileceğini belirterek, ''En ufak taviz verilmeden terörle mücadeleye devam edilecektir'' dedi. Gönül, deniz araçlarının yapılmasında özel sektörün de devreye sokulduğunu kaydetti. Terörle mücadelede şu anda 150'nin üzerinde küçük insansız hava aracı ile buna ek olarak büyük insansız hava araçlarının da kullanıldığını söyleyen Gönül, Atak Projesi'nde prototipin 2011'de uçacağını, 2012'de ilk şeklinin, 2013'de de tam versiyonun uçuşa gireceğini bildirdi. Gönül, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 249 adet proje yürütüldüğünü söyledi. Bedelli askerlikle ilgili 8 yıl içinde hiç bir müspet ifadesinin olmadığını belirten Gönül, ''Benim, kanun değişmeden vaatkar konuşmam mümkün değildir. Askerlikte süre değişimiyle ilgili de hiç bir beyanım olmamıştır''dedi. Profesyonel askerliğe 1986 yılında çıkarılan Uzman Erbaş Kanunu'yla adım atıldığını, zaman içerisinde diğer kanunların da çıkarıldığını, yalnız profesyonel askerlik değil karma bir sistemin öngörüldüğünü dile getirdi. -''ÜSLUBUNUZ YANLIŞ''- Gönül, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasını kastederek, ''Üslubun fevkalade yanlış, Meclisimize yakışmayan bir üslup olduğunu belirtmeliyim'' dedi. Sakık, Gönül'e ''Nasıl konuşacağımı siz mi belirleyeceksiniz?'' karşılığını verdi. Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben, bu üslubunuzun Meclise yakışmadığını düşünüyorum, arkadaşlarım ne düşünür onu bilmiyorum. Kendi kanaatimi söylüyorum. Şöyle bir cümleniz var; ('Bitirdim' dediğiniz bütün alanda var, arkasında milyonlarca halk var. Onun için bu yol, yöntem sorunları çözmüyor) Neyin arkasında halk var? Terörün mü? Siz de onların arasında mısınız? Terörün arkasında mısınız? Bütçede en büyük payın Milli Savunma Bakanlığına ayrıldığı söyleniyor. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı bütçesi 6. bütçedir. Eğitime pay ayrılmadığı söyleniyor. Milli Savunma Bakanlığının bütçesi 17 milyarı bulmazken, iftiharla söylüyoruz; Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi 34 milyar, üniversitelerin bütçesi 11 milyar, böylece eğitime ayrılan bütçe 45 milyardır. Bununla hepimiz iftihar etmeliyiz. Burada ben de milletvekiliyim sizler de milletvekilisiniz. Bu anlayışla bu sorulara cevap verdim. Yoksa fikirleri üslubu tasvip ettiğimden değil.'' Milli Savunma Bakanlığının, bir ülkenin istikbalinde en önemli bakanlıklardan biri olduğunu belirten Gönül, Bakanlığının görevinin TSK'yı harbe hazırlamak olduğunu, TSK'yı harbe hazırlama görevinin hükümete verildiğini, hükümet adına da bu görevi Milli Savunma Bakanlığının yerine getirdiğini söyledi. Gönül, ''Milli Savunma Bakanlığının rolünü bunun üzerinde, dışında aramak, Anayasa'nın mana ve ruhuna nüfuz etmemektir'' diye konuştu. Gönül, ''Bizler, hepimiz gibi Milli Savunma Bakanlığı da Anayasa'nın ürünüdür. Binaenaleyh onu çarptırarak, şöyle, böyle yaparak anlatmak fevkalade yanlıştır. Ayrıca silahlı kuvvetler de vatan hizmetini en iyi şekilde yapmaktadır. Zaten Silahlı Kuvvetler ne bir aristokratik sınıftır, ne bir ayrı zümredir, hepsi sizin evlatlarınızdır. Türkiye kadar Silahlı Kuvvetlerinin halkla birleştiği başka bir ülke de yoktur'' dedi. Milli Savunma Bakanlığının bu seneki ihalelerinin sayısının 5 bin 545 olduğunu, bundan yalnız dördüne itiraz edildiğini belirten Gönül, konuşmasını ''Emanet ettiğiniz paranın emin ellerde olduğunu, sizlerin iradesi doğrultusunda kullanılacağından şüphe edilmemelidir'' diyerek tamamladı.