-GÖNÜL: ''BEDELLİ ASKERLİĞİ TERÖR KISITLIYOR'' GAZİPAŞA (A.A) - 26.05.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, terörün, bedelli askerlikle ilgili olarak hükümetin hareket sahasını ''bir hayli kısıtladığını'' söyledi. Gönül, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Gazipaşa Kaymakamı Muhittin Pamuk'u makamında ziyaret eden Gönül, Kaymakam Pamuk'a, çini hediye etti. Kaymakam da Bakan'a, gravür tablo ve kadınların yaptığı el işi dokuma takdim etti. Daha sonra partisinin seçim bürosuna giden Bakan Gönül, burada bulunanlara seslenirken, ''Siz ayrıcalıklısınız'' ifadesini kullandı. Bakan Gönül, ''Milli mücadele sırasında hiç Atatürk denmezdi. Hep Gazi Paşa denirdi. Bu sizin için bir ayrıcalık. Böyle başka bir ilçe yok'' diye konuştu. -ANA MUHALEFET PARTİSİNİN VAATLERİ- AK Parti'nin hükümete geleceğinin bir başka işaretinin anamuhalefet partisinin yaptığı vaatler olduğunu belirten Bakan Gönül, iktidara gelecek bir partinin böyle vaatlerde bulunamayacağını anlattı. Gönül, ''Her ihtiyacı olana 600 lira verilir mi? O zaman asgari ücretle kim çalışacak'' diye sordu. CHP'nin bedelli askerlik konusundaki yaklaşımını da eleştiren Gönül, ''Parası olan olan bedelli askerlik yapacakmış, olmayana devlet para verecekmiş. Yani (Ben askerliği kaldıracağım) diyor da tam söyleyemiyor. Askerlik kalkarsa bu memleket nasıl korunacak? Türkiye gibi çok kritik bir yerdeki ülke nasıl korunacak'' dedi. Gönül, sekiz buçuk yıl önce faiz yüzde 63 iken bugün yüzde 4,5; sekiz buçuk yıl evvel ülkenin kalkınması eksi 9,4 iken şimdi artı 8,9 olduğunu vurgulayarak, ''Arada yüzde 17 fark var. Bu, sizlerin cebine giriyor'' diye konuştu. -ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET- Bakan Gönül, geçen yıl Batman'da şehit olan Astsubay Süleyman Gür'ün ailesini de ziyaret etti. Şehit astsubayın babası Ahmet Gür ile görüşen Bakan Gönül, baba Gür'e olayın nasıl olduğunu sordu. Soru üzerine ağlayan Baba Gür'ü, Bakan Gönül teselli etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vecdi Gönül, askerlikte kısalma olup olmayacağı ya da tek tip uygulamaya geçilip geçilmeyeceği sorusu üzerine, ''Şu anda alınmış bir karar yok. İleride bakalım ne olur'' karşılığını verdi. -ASKERLİK SÜRESİ VE TERÖR- Bakan Gönül, 12 Haziran'dan sonra terörle mücadele konusunda yeni bir yöntem uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine ise şunları söyledi: ''Terör, askerlik süresiyle ilgili çok önemli bir faktör. Terör bitse de Türkiye'nin güvenlik konusu, savunma konusu her zaman için önemini muhafaza edecektir. Bu sebeple meseleyi yalnızca teröre bağlamak doğru değildir. Türkiye'nin stratejik konumu da izin verir mi, vermez mi ona bakmak lazım ama terörün çok önemli bir faktör olduğu da muhakkak. Bilhassa bedelliyle ilgili konuda hareket sahamızı terör bir hayli kısıtlıyor. Ancak bugünlerde sözleşmeli erle ilgili çıkan kanunun yönetmeliğinin Sayıştay'dan çıkmasını bekliyoruz. Çıkar çıkmaz neşrolacak ve ilana çıkacağız, sözleşmeli er alma bakımından. Sözleşmeli erdeki başarı, diğer vatan görevinin yapılmasındaki şartlara tesir edecektir. Zannediyorum o zaman vatan hizmetinin değişik şartlarda yapılması daha kolay karara bağlanabilecektir. Bildiğiniz gibi vatandaş olmanın iki mecburiyeti var. Biri vergi vermek, diğeri askere gitmektir. Biri mali görev, biri bedeni görev. Anayasa'nın 72. maddesi her vatandaşımızın, (kadınlarımızı da ayırmamış haberiniz olsun) askerlik görevi ile mükellef olduğunu söylüyor. Binaenaleyh bu görevin yerine getirilmesi bir vatan görevi olduğu kadar hukuken de bir mecburiyet.'' Bakan Gönül, sözleşmeli er uygulamasına geçildiğinde elde edilecek başarının askerlik konusunda alınacak kararları etkileyebileceğine işaret ederek, ''Sözleşmeli erin başarısı, askerlik konusunda TBMM'nin vereceği kararı daha kolaylaştıracaktır'' dedi. Bakan Gönül, daha sonra E-BİKO 7. Uluslararası Bilişim Olimpiyatları'nda dünya dördüncülüğünü kazanan Özel Bilge İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Öğrenciler, kendilerine ödül kazandıran dijital destekli, parmak izli E-PRİZ projesi hakkında sunum yaptı. Bakan Gönül sunumun ardından, öğrencilere madalya takarak altın verdi.