Gönül Ülkü Özcan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Silivri'deki evinde önceki gün hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Gönül Ülkü Özcan için Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenen törende usta sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu son kez sahneye kondu. Törene Gönül Ülkü Özcan’ın oğlu Kılıç Işılay ile torunu Tarık Ündüz başta olmak üzere, sanatçı dostları ve tiyatro oyuncuları, uzun süre oynadığı ekranların sevilen dizisi Avrupa Yakası’nın oyuncuları katıldı. Usta oyuncunun hayatının ve sanat yaşamının anlatıldığı bir video barkovizyondan izletildi. Gönül Ülkü Özcan’ın sanatçı dostları ve ailesi sahne birer konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

"Türkiye, bir aile büyüğünü ve sanatçısını kaybetti"

CNN TÜRK'ün haberine göre törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları adına konuşan Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, büyük bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Efiloğlu, "Yıllardır biz bu aile ile sevindik üzüldük, tiyatroyu tanıdık. Muhteşem bir aileydiler. Biz şehir tiyatroları olarak bir aile büyüğümüzü kaybettik. Türkiye, bir aile büyüğünü ve sanatçısını kaybetti" dedi.

"İkisi hem hoca oldu hem usta oldu"

Bir dönem ekranların sevilen dizilerinden Avrupa Yakası’nın senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel ise törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirtti.

Gönül Ülkü Özcan ile birlikte çalışmanın onurunu yaşadığını dile getiren Birsel, "Benim komediye ve bu işlere ilk heves etmemin sebebi Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü çiftidir. Ailecek çok küçük yaşlardan itibaren onların tiyatrosunu gittiğimiz için heveslendim. Yıllar sonra da hem Gazanfer Bey ile hem de Gönül Hanım ile çalışma fırsatı bulmak benim için büyük bir onur oldu. İkisi hem hoca oldu hem usta oldu hem de mesleki olarak bize çok şey kattılar. İkisine de çok minnettarım. Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun. Çok özleyeceğiz."

"Gönül Ülkü Türk tiyatrosunun altın isimlerinden birisidir"

"Türk tiyatrosunun başı sağolsun" diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da, "Gönül Ülkü Türk tiyatrosunun altın isimlerinden birisidir. Asla unutulmayacak isimler arasına girmiştir. Çok üzgünüm. Çocukluğumdan beri tanıdığım ailemizin bir parçası, baba dostuydu. Acımız çok büyük. Allah ailesine, sevenlerine sabırlar versin" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından salondakiler, usta sanatçının sahnedeki tabutunun önünden tören geçişi gerçekleştirdiler. Bu sırada bazı sanatçı dostları ve yakınları gözyaşı döktü. Gönül Ülkü Özcan cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.