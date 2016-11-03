Gönül Ülkü Özcan hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan'ın torunu Tarık Ündüz, Özcan'ın Silivri'deki evinde akşam saatlerinde vefat ettiğini söyledi.

Sanatçının ilerleyen yaşının verdiği sağlık sorunları olduğunu kaydeden Ündüz, "Bugün ne yazık ki akşam saatlerinde vefat haberini almış bulunuyoruz. Çok acı tabii. Dedem Gazanfer Özcan'ı daha önce kaybetmiştik. Orada buluştular herhalde. Nurlar içinde uyusun. Tabii çok üzüntülüyüz" ifadelerini kullandı.

Gönül Ülkü Özcan Kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Özcan, 28 Şubat 1931'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta, ailesinin desteğiyle 1947'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girdi. 1962'de tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Gazanfer Özcan'la evlenene kadar Şehir Tiyatroları'nda çalışan sanatçı, daha sonra eşiyle birlikte Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nu kurdu.

Özcan, 2002'deki rahatsızlığına kadar kendi tiyatrolarında çalıştı. 2003'de yeniden sahnelere dönen sanatçı, az sayıda sinema filminde de rol aldı. Kuruntu Ailesi adlı bir diziyi eşi ve kadrosuyla birlikte 16 yıl oynayan sanatçı, "Sabahsız Geceler", "Satılmış Hayatlar", "Hürriyet Uğruna Mukaddes Yalan", "Vur Patlasın Çal Oynasın" isimli yapımların yanı sıra "Avrupa Yakası" ve "Yalan Dünya" isimli dizilerde rol aldı.

En son 2015'te "Yaz'ın Rüyası" adlı televizyon dizisinde oynayan usta oyuncu, 2014'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.