-GÖNÜL: TEKNİK VE HUKUKİ ARAŞTIRMA BAŞLADI ANTALYA (A.A) - 13.05.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Antalya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay İsmail Ekici'ye ait olduğu iddia edilen ve internette yayımlanan ses kaydıyla ilgili, ''Ben Jandarma Genel Komutanı ile görüştüm. Jandarma Genel Komutanlığımız teknik ve hukuki araştırmaya başladı. Bir inceleme başlattı'' dedi. Genel seçim çalışmaları çerçevesinde akşam saatlerinde seçim bölgesi Antalya'ya gelen Milli Savunma Bakanı Gönül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Antalya Şubesini ziyaret etti. Burada gazetecilerin, bir internet sitesiyle, bugün bir ulusal gazetede yayımlanan Antalya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay İsmail Ekici'ye ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin sorularını yanıtlayan Gönül, şu bilgileri verdi: ''Ben Jandarma Genel Komutanı ile görüştüm, Jandarma Genel Komutanlığımız teknik ve hukuki araştırmaya başladı. Bir inceleme başlattı. Jandarma Teşkilatı bizim bakanlığa değil, İçişleri Bakanlığına bağlı. Jandarma Genel Komutanlığının gereğini yaptığı kanaatindeyim.'' Bakan Gönül, bir gazetecinin ''Partinize yönelik söylediği iddia edilen sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna da ''Teknik çalışma sonucu henüz ortaya çıkmadan bir şeyin doğru olduğunu var sayabilir miyiz? Önce bir görelim. 'Beratı zimmet asıldır' diye hep söylüyoruz. Sonradan ona göre değerlendirme yaparız'' yanıtını verdi.