-GÖNÜL: PKK'NIN VARLIĞI KRİTİK BİR DÖNEME GİRDİ TBMM (A.A) - 05.11.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bugün için Türkiye'nin güvenliğine yönelik en önemli tehdidin, PKK terörü olduğunu belirterek, ''PKK terör örgütünün varlığı, güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlar ve uygulanan tedbirler neticesinde son derece kritik bir döneme girmiştir'' dedi. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığının 2011 yılı bütçelerini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunan Gönül, 2003'te milli gelirin yüzde 2,3'ünü oluşturan bakanlık bütçesinin, bugün milli gelirin 1,5'ini oluşturduğunu söyledi. ''Türkiye'nin güvenliğine yönelik en önemli tehdidin, bugün için PKK terörü olduğunu'' belirten Gönül, şöyle konuştu: ''Bilindiği üzere, PKK terör örgütünün varlığı, sınır ötesi de dahil olmak üzere, güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlar ve kararlılıkla uygulanmakta olan tedbirler neticesinde son derece kritik bir döneme girmiştir. Terör örgütü bu durum karşısında güçlü olduğu imajını vermek istemekte ve yandaşlarını birlik içinde tutma gayretiyle yeni stratejik arayışlar içine girmektedir. Terör örgütünün insanlık dışı eylemlerine karşı başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere, tüm güvenlik güçlerimizin, hükümetimizin ve konu ile ilgili tüm kurumlarımızın, kararlı tutumunun sonuna kadar devam edeceğini özellikle belirtmek isterim.'' -AFGANİSTAN'A YAPILAN YARDIM 75 MİLYON DOLAR- Vecdi Gönül, Türkiye'nin 10 bin Afgan personeli Afganistan'da, bin 543 personeli de Türkiye'de eğittiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) bu ülkeye yapılan yardımların, 75 milyon dolara ulaştığını ifade etti. TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan 2009'da yapılan 9 bin 237 ihaleden 54 için Kamu İhale Kurumuna şikayette bulunulduğunu ve kurumun incelemesi sonucunda 1 ihalenin iptal edildiğini söyleyen Gönül, Kamu İhale Kurumu kararının iptali istemiyle açılan davanın, Milli Savunma Bakanlığı lehine sonuçlandığını ifade etti. Suriye sınırındaki mayınlı alanların temizlenmesi ve temizlenen bölgelere Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi tesisi projesi konusundaki çalışmalarda önemli mesafeler alındığını belirten Gönül, ''Bu kapsamda NAMSA ile yakın koordine ve işbirliği içinde çalışmalar sürdürülmektedir. Proje kapsamında, NAMSA ile satış anlaşmasının Kasımda imzalanabileceği, NAMSA'nın ihalesini Şubat-Nisan 2011 aylarında gerçekleştirebileceği, projenin icra sahasının Mayıs-Haziran 2011'de başlayıp, Aralık 2014'te tamamlanabileceği değerlendirilmektedir'' diye konuştu. -''ASKERİ HASTANELER SİVİL HALKA AÇILDI''- 2007'de Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, GATA'nın yatak kapasitesinin yüzde 5'inin, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığının yatak kapasitesinin yüzde 30'unun ve askeri hastanelerin yatak kapasitesinin yüzde 10'unun sivil vatandaşlara açıldığını bildiren Gönül, TSK personeli subay, astsubay ve sivil memurlara da sivil sağlık kurumlarında muayene olma hakkı getirildiğini kaydetti. Savunma sanayinin özellikle son 8 yılda kayda değer gelişmelere imza attığını belirten Gönül, ''İlk temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, ilk ana muharebe tankı ALTAY, ilk korvet MİLGEM, ilk insansız hava aracı ANKA, ilk uydu GÖKTÜRK, ilk jet motoru, ilk radar, ilk piyade tüfeği, ilk makineli tüfek milli olarak geliştirilmeye başlanmıştır. ASELSAN da dünya savunma şirketleri arasında 86. sıraya kadar yükselmiştir'' dedi. Bakan Gönül, bakanlık bütçesinin 16 milyar 975 milyon TL, Savunma Sanayi Müsteşarlığı özel bütçesinin ise 32 milyon 14 bin TL olduğunu kaydetti. -''HARP GEMİLERİ ÖZEL SEKTÖRE YAPTIRILDI''- Dönemlerinde ilk defa harp gemileri yapımının özel sektöre ihale edildiğini belirten Gönül, ''Bunun sonucunda, tersanelerde kriz sebebiyle çekilen büyük sıkıntının bir kısmı giderilmiştir. Bu ihalelerin toplam bedeli 2 milyar liranın üzerindedir'' dedi. Vecdi Gönül, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun, 2009 yılı sonu itibarıyla 570 milyon TL'lik satış gerçekleştirdiğini ve böylece İstanbul Sanayi Odasının organize ettiği ''İSO 500 Şirket'' içindeki sıralamasında 98'den 87'ye yükseldiğini kaydetti.