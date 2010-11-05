-GÖNÜL: PKK İLE GÖRÜŞME OLMADI TBMM (A.A) - 05.11.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, yalnız toprağın bir santimetresinin verilmemesi değil, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki halkın burnunun kanamaması için de mücadele ettiklerini belirterek, ''PKK başka bir şeydir, hangi bölgede olursa olsun, o halk başka bir şeydir'' dedi. Gönül, bakanlık olarak PKK ile görüşme gibi bir görevlerinin ve görüşmelerinin olmadığını ve olamayacağını bildirdi. Vecdi Gönül, Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayi Müsteşarlığının 2011 yılı bütçeleri üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Bakanlık bütçesinin milli gelire göre azaldığını, yoksa hep enflasyonun üzerinde arttığını belirten Gönül, ''Milli gelir 350 milyar TL'den, 1 trilyon 99 milyar TL'ye çıkarken, bizim bütçemiz de 8 milyar TL'den 15 milyar TL'ye çıkmış'' dedi. Vecdi Gönül, Milli Siyaset Belgesi konusunda kendisini konuşmaya yetkili bulmadığını belirterek, konunun MGK Genel Sekreterliği bütçesinde ele alınabileceğini söyledi. Gönül, ''Belge pozitif hukuk metni değildir, prensipler metnidir. Yani, falanca teşkilat Milli Siyaset Belgesi'ne aykırı hareket etti diye ceza davası açılamaz'' dedi. -''ASKERLİK SÜRELERİ DEĞİŞECEK DEMEDİM''- ''Benim ağzımdan 'askerlik süreleri değişecektir' diye tek bir cümle bile çıkmamıştır'' diyen Gönül, Genelkurmay Başkanlığının 25 yıllık perspektif çalışmasından 1-2 cümleyi bir şekilde öğrenenlerin, ''şu oluyor, bu oluyor'' diye yazdığını belirtti. Milli Savunma Bakanı Gönül, AK Parti Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, ''Füze kalkanı tuzaktır'' sözlerine yanıt verirken, ''Füze kalkanı, Avrupa'nın bir saldırıya karşı korunması için bir ABD projesi olarak çıktı. Masrafı ABD'den karşılanacak ve Çek Cumhuriyeti ile Polonya'ya yerleştirilecek. Bizim başından beri itirazımız şu: Türkiye'yi de nüfuzu altına alan bir sistemde Türkiye'nin söz hakkı yok. Böyle bir şey olacaksa 'NATO olsun' dedik. Şimdi NATO olma yoluna girdi'' diye konuştu. Elektronik harp ile ''siber''in farklı şeyler olduğunu belirten Gönül, ''Siber tehdidi ilkokul öğrencisinin bilgisayarı için bile tehdittir. Ama elektronik harp, çok daha ciddi, tamamen askeri amaçlı bir husustur. Silahlarınızın bilgisayarlarına girebilirler, savunmanızı felç edebilirler'' dedi. Gönül, ''Bir uçağı, tankı, helikopteri pilot yerine yönetecek görev bilgisayarını bizim mühendislerimiz yaptı. Bunu iftiharla söylüyorum'' diye konuştu. Sözleşmeli er modeli üzerinde çalıştıklarını belirten Gönül, bunun profesyonellik öncesinde ciddi bir çalışma olacağını bildirdi. Vecdi Gönül, mayınlı arazilerin temizlenmesiyle ilgili sorulara da yanıt verdi. NAMSA'nın ihale almayacağını, ihaleyi yapacağını dile getiren Gönül, ''Karşımıza bir müteahhit gelecek, ihaleyi alacak ve 'ben burayı tamamen temizleyeceğim' diyecek. Burada birinin bana demesi gerekiyor ki, 'ben kefilim.' İşte NAMSA 'kefilim' diyecek. NAMSA'nın alacağı para da çok yüksek değil, önemsiz bir para alacak'' diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Gönül, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun, bugüne kadar Türkiye'nin projelendirdiği bir tüfek yapmadığını, Walther tabanca yaptığını belirterek, ''Yani projeleri, kalıpları geliyor, Makina Kimya tüfek döküyor. İlk defa kendimize ait bir silah yapacağız'' dedi. Lisansla silah yapılması durumunda bunun dışarıya satılamayacağını, satmak için lisans verenin izninin alınması gerektiğine işaret eden Gönül, ''Şimdi böyle bir durumun söz konusu olmayacağını'' bildirdi.