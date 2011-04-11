-GÖNÜL: HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ DEVAM EDİYORUZ ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 12 Haziran'daki milletvekili genel seçiminde aday gösterilmeyeceği yönündeki iddialara ilişkin, ''Verilecek karar seçimden sonrasını etkileyeceği için biz buradaki günlük çalışmalarımıza hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz'' dedi. Gönül, Katar Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hamad Bin Ali Al-Attıyah ve beraberindeki heyetle görüştü. Makamındaki ziyarette gazetecelerin sorularını da yanıtlayan Gönül, bir gazetecinin 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlere aday gösterilmeyeceği yönündeki iddiaları hatırlatarak, değerlendirmesini sorması üzerine, ''Milletvekillerinin yapacağı tek bir şey var; o da adaylığa müracaat etmek. Ondan sonrasına Sayın Başbakan veya partinin yetkili kurumları karar veriyor. Biz günlük hayatımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii verilecek karar seçimden sonrasını etkileyeceği için biz buradaki günlük çalışmalarımıza hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz'' diye konuştu.