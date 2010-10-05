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Politika

GÖNÜL: GÜNAY'IN HEYACANINI TAKDİRLE KARŞILIYORUM ANKARA (A.A)

05 Ekim 2010 14:23

-GÖNÜL: GÜNAY'IN HEYACANINI TAKDİRLE KARŞILIYORUM ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Topkapı Sarayı'ndaki depo olarak kullanılan binalarla ilgili bir gazetede yer alan sözlerine ilişkin, ''Aynı hükümetin bakanları olarak yalnız resmi yazılarla ve gazetelerle konuşmayı doğru bulmuyorum. Sayın Bakanın heyecanını takdirle karşılıyorum. Bu hükümet içinde çözüme kavuşur'' dedi. Gönül, Turgut Özal Üniversitesi 2010-2011 eğitim-öğretim dönemi açılış töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Topkapı Sarayı'ndaki tarihi depoyu kullanmak istediği yönünde bir talebinin olduğunu belirtmesi'' üzerine Gönül, ''Aynı hükümetin bakanları olarak yalnız resmi yazılarla ve gazetelerle konuşmayı doğru bulmuyorum. Sayın Bakanın heyecanını takdirle karşılıyorum. Bu hükümet içinde çözüme kavuşur'' dedi. Bir başka gazetecinin tek tip askerliğe yönelik sorusu üzerine Bakan Gönül, gülerek, böylesine ciddi bir sorunun kendisine ayak üzeri sorulmaması gerektiğini, bunu bu şekilde cevaplamayacağını belirtti.

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