Gönül: Bedelli askerlikle ilgili çalışma yok

T24- Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bedelli ve '12 ay' askerlikle ilgili kesinlikle bir çalışma bulunmadığını belirtti.



Hürriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Gönül, bedelliden tek tipe ve TSK’daki asker sayısına dek, yanlış anlaşılmaları giderecek kritik açıklamalarda bulundu. “9 ya da 12 ay gibi bir karar da yok” diyen Gönül şöyle konuştu:

Lobi yapıyorlar

“Defalarca söylenmesine rağmen maalesef konu sürekli gündeme getiriliyor. Bu konuda hükümet ile TSK arasında çok yakın bir koordine var. Başbakanımızın talimatları doğrultusunda TSK da çalışmalarını yürütüyor. Ama bunların içinde bedelli askerlikle ilgili bir çalışma yok. Bunu sürekli gündemde tutarak belki çıkabilir umudunu taşıyanlar, lobi yapanlar olabilir. Gizlice konuşuldu bile deniliyor. Ama böyle bir şey yok. Yakın ve orta dönemde de olmayacak.

Tek tip askerlik Tek tip askerlik meselesi de çok ileri noktalara taşındı. Olan bugüne dek Genelkurmay Başkanlığı’mızın Başbakanımıza sunduğu, askerlik kaç aya düşerse, asker ihtiyacındaki açık ne kadar olur, yönünde bir çalışmadır. Çeşitli alternatifleri sundular. Mesela, zaman içinde TSK’da askere alım dengeleri de değişiyor. Yanlış hatırlamıyorsam gün geçtikçe sayıları arttığından, eskiden yüzde 2-3’lerde olan üniversite mezunu şimdi bir celpte oran olarak toplam içinde yüzde 25’lere tırmanmış. Bu da kısa dönem askerlik yapabilen asker sayısının artması anlamına geliyor. Ne oluyor, celplerde belirli bir dönem gerekli asker sayısı karşılanamıyor. Erkenden askerliğini bitiren artıyor. Uzun dönem sayısı eskisi gibi olmuyor. Açık meydana geliyor. İşte bütün bunlar üzerinde çalışılıyor.

12 ay kararı yok Halen, yok 9 veya 12 ay gibi bir karar da yok. Hatta yakın dönemde de bu konuda bir adım atılacağını sanmıyorum. Popüler tartışmalara değil öncelikler, ihtiyaçlar kapsamında konulara artı eksileri ile bakılıyor. TSK’da zafiyet olmamalı. Ama üzerinde tabii ki uğraşılıyor. Zamanı gelince açıklanır. Hükümet en doğru kararı verecektir. Polislerin askerlik düzenlemesi ile ilgili de çalışmalar sürüyor. Ancak, burada tarafların talepleri var. Teker teker değerlendiriyoruz.

Asker sayısı

Genelkurmay’da halen Türk Silahlı Kuvvetleri’nde asker sayısının azaltılması ve teknolojinin arttırılması gibi bir çalışma var. Fakat bu bugünden yarın olacak bir iş değil. Halen Jandarma’da 200 bin olmak olmak üzere TSK’da 850 bine yakın asker var. Ama öyle asker sayısını hemen azaltamazsınız. Ülkenin başta doğusu olmak üzere engebelik arazi. Buralarda askere ihtiyacınız olacaktır. Başka unsurlar var. Herşey söylendiği kadar kolay değil.”

İddialar celpleri dalgalandırıyor Diğer kaynaklardan ulaşılan bilgilere göre ise son dönemde, “6 aylık kısa dönem askerliğin uzayacağı, uzun uygulamanın da (15 ay) kısalacağı” şeklindeki iddialar nedeniyle yakın celp dönemlerinde ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. Üniversite mezunları bir an önce askere gidip uzamanın kendilerini etkilememesi amacıyla kısa döneme başvururken, lise ve altı mezunlar uzun dönemin kısalma ihtimalinden yararlanmak için hemen askere gitmek istemiyor. Öte yandan, bazı ailelerin de terör eylemlerinin olmadığı şu dönemde bir an önce askerliğini yapmaları amacıyla çocuklarını vatani göreve göndermek istedikleri de konuşuluyor. (Hürriyet)



