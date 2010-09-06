-GÖNÜL: BEDELLİ ASKERLİK İÇİN HİÇ ÜMİT YOK İZMİR (A.A) - 06.09.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bedelli askerlik konusuna ilişkin ''Hiç ümit yok. Gündemde yok, en azından bugün için'' dedi. Bakan Gönül, İzmir programı kapsamında Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette, referanduma ilişkin çok şey söylendiğini, pozitif hukuk açısından neyin gelip, neyin gittiğinin konuşulduğunu anlatan Gönül, ancak medyanın buna önem vermediğini, siyasi sloganların öne çıktığını söyledi. Anayasa değişikliğine ilişkin, ''2 madde ile iktidar yargıyı ele geçirecek'' denildiğini belirten Gönül, ''Bu metin Anayasa Mahkemesine gitti ve mahkeme bir kaç cümleyi kaldırarak metnin esasına girdi. 'Şu metin Anayasaya aykırı değildir' dedi, vize verdi. Anayasa Mahkemesi de bir mahkeme. En çok 'orayı ele geçirecekler' diyorlar. Kendisini ele geçirecek metne nasıl izin verir? Bu hükümete karşı sempatiyle baktığı da söylenemez, bakması da gerekmiyor zaten'' ifadesini kullandı. Bakan Gönül, bir gazetecinin ''Tek tip askerlik'' konusundaki sorusu üzerine, ''Tek tip askerlik konusunda epeydir çalışılıyor. Uzun boylu çalışma yapıldı. Genelkurmayda bu çalışma belli yere geldi. Bakanlar Kuruluna tasarı olarak gelmedi. Bakanlık görüşü alınacak ve Bakanlar Kuruluna sunulacak'' dedi. Bedelli askerlikle ilgili soruya karşılık Bakan Gönül, ''Hiç ümit yok. Gündemde yok, en azından bugün için'' yanıtını verdi. Bu arada, ziyarete geç katılan AK Parti İzmir Milletvekili Taha Aksoy, CHP'nin Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingine atıfta bulunarak, ''Miting kalabalığında kaldık'' diye konuştu. Bakan Gönül, bunun üzerine gülerek Aksoy'a ''Mitingde kalabalık var mıydı?'' diye sordu.