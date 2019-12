-GONG ''DÜNYA DİLEK GÜNÜ'' İÇİN ÇALDI İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) seans gongu ''Dünya Dilek Günü'' için çaldı. Bir Dilek Tut Make -A- Wish Derneği Türkiye tarafından düzenlenen Dünya Dilek Günü kutlamaları İMKB'de ilk seans gongu ile başladı. Törende konuşan İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, Dünya Dilek Günü'nün çok anlamlı bir gün olduğunu, bu günün dünya borsalarında çan çalarak kutlanmaya başlandığını söyledi. Günün önemini en iyi temsil eden organizasyonlardan birinin borsalardaki gong vuruşu olduğunu belirten Erkan, şunları kaydetti: ''Dolasıyla bizim gibi dünyada artık az kalmış seans salonlarında aynı anda bunu yapmayı tercih ediyorlar. Saatler itibariyle bu özel günü kutlamaya sanırım Avrupa'da ilk biz başlıyoruz. Hemen arkasından Avrupa'nın 6 ülkesinde borsalarda gong töreni gerçekleştirilecek. Böyle bir güne destek vermekten biz de mutluluk duyuyoruz.'' Bir Dilek Tut, Make -A- Wish Derneği Türkiye Başkanı Carole Hakko da, hayati tehlike taşıyan hastalıklarla mücadele eden 3-18 yaş arası çocukların dileklerini gerçekleştiren derneğin, bu özel gün aracılığıyla, toplumda dilek gerçekleştirme gücünün paylaşılmasına esin kaynağı olmayı amaçladığını söyledi. Dernek Genel Müdürü Pırıl Adanalı ise hasta çocukların dileklerini gerçekleştirmenin pozitif enerjisini her dilekte yaşadıklarını ifade ederek, ''Bizimle dilek gerçekleştiren ve destek veren herkes de aynı manevi tatmini hissediyor. İşte bu duygunun farkındalığını Dünya Dilek Günü aracılığıyla, her yıl geniş kitlelerle paylaşmayı hedefliyoruz'' diye konuştu. Konuşmaların ardından seans gongu Dünya Dilek Günü için katılımcılar tarafından çalındı. Törende, bu yıl polis olma dileği yerine getirilen 9 yaşındaki Talha'nın İstanbul Emniyet Teşkilatı mensupları ile İstanbul'daki devriye turunun görüntüleri de gösterildi. Prenses olmayı dileyen ve törene katılan Dilan isimli çocuğa da İMKB Başkanı Hüseyin Erkan oyuncak bebek hediye etti. Verilen bilgiye göre, Dünya Dilek Günü organizasyonu kapsamında İstanbul, Zonguldak, Manisa, Mersin, Nevşehir, Mardin ve Van'da 7 çocuğun dilekleri gerçekleştirildi.