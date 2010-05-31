Gönen'de düğün konvoyunda kaza: 3 ölü

T24 - Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir otomobille çarpışarak ikiye bölünen otomobildeki 3 kişi, hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı.





Cemal Hendem (65) yönetimindeki 17 LS 727 plakalı otomobil, Gönen-Bandırma kara yolunun 25. kilometresi Buğdaylı mevkisindeki kavşakta, Hüseyin Erkoyuncu (47) yönetimindeki 10 TZ 666 plakalı otomobille çarpıştı.





Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen Hendem'in kullandığı otomobildeki Meliha Fidan (50) ve Sahire Taşkıran (48) olay yerinde, Ayşe Sezer (55) ise kaldırıldığı Bandırma Güven Karahan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.





Aynı hastaneye kaldırılan yaralılardan Cemal ve eşi Türkan Hendem (60) ile Hüseyin Erkoyuncu'nun tedavilerinin sürdüğü, Türkan Hendem'in durumunun ağır olduğu bildirildi.





Cemal Hendem ile aracında bulunanların, Manyas'ın Kızıksa beldesinden Gönen'e düğüne gittiği öğrenildi.











