Göndere Türk bayrağı çeken Beytüşşebaplı çocuklara Kahramankazan'dan yardım

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA\'da Kahramankazan Belediyesi, Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde buldukları Türk bayrağını köy meydanında kendi çabalarıyla hazırladıkları göndere çeken çocuklara, kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu, köylerindeki ilkokula bilgisayar sınıfı kurdu.

Kahramankazan Belediyesi, Beyştüşşebap\'ın Ayvalık köyünde yaşayan ve yaşları 3 ila 15 arasında değişen bir grup çocuğun, buldukları Türk bayrağını kendi imkânları ile hazırladıkları göndere çekmeleri sonrasında anlamlı bir yardımda bulundu. Kahramankazan Belediyesi, Irak sınırının sıfır noktasında bulunan köydeki çocuklara çeşitli hediyeler gönderdi. Belediye kış mevsimini de göz önünde bulundurarak çocuklara kışlık kıyafet ve ayakkabı hediye etti. Belediye ayrıca, köyde bulunan Şehit Ali Çakar İlkokulu\'na da bir bilgisayar sınıfı kurdu. Belediyenin yaptığı en anlamlı yardım ise çocuklara gönderilen Türk bayrakları oldu.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Gönderilen hediyeler Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener tarafından çocuklara dağıtıldı. Hediyeleri alan çocuklar büyük sevinç yaşadı. Çocuklar, hediyeler ve bilgisayar sınıfı için Kahramankazan Belediyesi\'ne teşekkür etti. Kaymakam Şener ise \"Çocuklarımıza Kahramankazan Belediyesi\'nin göndermiş olduğu hediyeleri dağıtma fırsatımız oldu. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim\" dedi.

EN GÜZEL CEVAP

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de Beytüşşebaplı öğrencilerin davranışlarının kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, \"Beytüşşebap’taki yavrularımıza tüm Kahramankazan ve Türk milletinin sevgi ve selamlarını yolluyoruz. Bu anlamlı hareket Türk-Kürt kökenli vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek isteyen karanlık güçlere en güzel cevaptır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünemeyeceğinin en büyük kanıtıdır. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum\" diye konuştu.



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