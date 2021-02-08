Gonca Vuslateri sitem etti: Bir tutturdunuz Hakan da Hakan

Hakan Altun’la sürpriz aşkı kısa süren Gonca Vuslateri önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Ünlü oyuncu özel hayatını soran muhabirlere “Bir tutturdunuz Hakan da Hakan. Geçmiş olsun diyen yok, sevgili babacığım kalp krizi geçirdi” diye sitem etti.

Gonca Vuslateri önceki akşam Cihangir’de objektife takıldı. Köpeğini yürüyüşe çıkaran ünlü oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Hakan Altun’la sürpriz aşkı çabuk biten Vuslateri özel hayatıyla ilgili soru soran muhabirlere sitem etti. Babasının kalp krizi geçirdiğini açıklayan ünlü oyuncu “Bir tutturdunuz Hakan da Hakan, geçmiş olsun diyen yok. Sevgili babacığım kalp krizi geçirdi, kimse sormadı. Varsa yoksa Hakan, hayatta daha önemli şeyler var” diye konuştu.

Babasının sağlık durumu hakkında bilgi de veren Vuslateri, “Babacığıma iki tane stent takıldı. Çok şükür şimdi çok iyi, Allah bize bağışladı” dedi.