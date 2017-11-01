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Spor

Gomis’ten eski takım arkadaşı Monacolu Rachid Ghezzal'a ziyaret

Galatasaray'ın Fransız golcüsü, Lyon’dan takım arkadaşı olan Ghezzal’a başarılar diledi

01 Kasım 2017 18:28

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. haftasında Beşiktaş'ın Monaco'yu ağırlayacağı karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, şu anda Monaco forması giyen ve Lyon'da birlikte oynadıkları Rachid Ghezzal ile bir araya geldi.

Cezayirli futbolcu Ghezzal'ı Monaco'nun kaldığı otelde ziyaret eden Gomis, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, "Eski takım arkadaşım Rachid Ghezzal'a bu akşam Beşiktaş karşısında iyi şanslar dilerim. Onunla buluşmak bir zevkti" diye yazdı.

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