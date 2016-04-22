Gomez'in menajerinden Fiorentina'ya kontratı feshetme talebi!

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Mario Gomez, dün yaptığı açıklamalarda, geleceğinin siyah-beyazlı ekipte olup olmadığının henüz belirsiz olduğunu belirtmiş, 22 Nisan'da sona eren opsiyona dikkat çekilmişti. Mario Gomez'in menajerinin, futbolcunun başka takımlara transferini gerçekleştirmek üzere İtalyanlara başvurduğu ve kontratı feshetme talebi ilettiği ortaya çıktı.

Mario Gomez: Beşiktaş'ta kalmak isterim ama...

Hürriyet'te yer alan habere göre, İtalyan basını oyuncunun menajeri ve avukatları aracılığıyla Fiorentina'ya başvurduğunu bildirdi. La Nazione gazetesinin haberine göre oyuncunun menajeri Uli Ferber, İtalyan ekibinin kapısını çaldı. Gomez'in kontratının feshedilmesini ve oyuncunun serbest kalmasını istedi.

Menekşeler kabul etmedi

Gerçekleştirilen bu girişimin, futbolcunun rahatça başka takımlara transfer olabilmesi adına yapıldığı belirtildi. Ancak mor menekşeli kulübün, oyuncunun menajeri tarafından getirilen öneriyi geri çevirdiği ifade edildi.

Transferden para bekliyorlar

Fiorentinalı yöneticilerin golcü oyuncunun Türkiye'de kalmayacağını düşündükleri, dolayısıyla oyuncunun yeni transferinden para kazanma beklentisiyle bu yönde bir tavır takındıklarının altı çizildi.

Ayrılırsa ilk adresi

Mario Gomez'in başka takımlara transferi ancak Fiorentina üzerinden mümkün olabilecek. Beşiktaş ile İtalyan ekibi arasındaki anlaşmaya göre Alman yıldız, siyah-beyazlılardan ayrılmak isterse ancak Fiorentina'ya dönebiliyor. Bu yüzden oyuncunun başka bir takıma transferinde mor-menekşeler söz sahibi konuma geliyor.