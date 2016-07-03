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Spor

"Gomez'in ismini kamp kadrosuna yazdılar"

Gomez geçen sezon Beşiktaş formasıyla 26 golle Spor Toto Süper Lig'de gol kralı olmuştu

03 Temmuz 2016 20:27

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina, geçen sezon Beşiktaş'a kiraladığı Alman golcü Mario Gomez'i sezon öncesi kampının kadrosuna dahil etti.

Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamaya göre 9-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek sezon öncesi çalışmalara katılacak 26 kişilik kamp kadrosunda, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 26 golle Spor Toto Süper Lig'de gol kralı olan Gomez'e de yer verildi.

Açıklamada, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Gomez'in yanı sıra 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2016 Copa America'da mücadele eden diğer futbolcular Ciprian Tataruşanu, Milan Badelj, Federico Bernardeschi, Matias Vecino ve Nikola Kalinic'in kampa geç katılacağı belirtildi.

Portekizli teknik direktör Paulo Sousa yönetimindeki Fiorentina'nın kamp kadrosunda bulunan 26 futbolcu şöyle:

Kaleci: Dragowski, Lezzerini, Makarov, Satalino, Tataruşanu

Savunma: Alonso, Astori, Bagadur, Rodriguez, Gilberto, Mancini, Tomovic, Zanon

Orta saha: Badelj, Valero, Bernardeschi, Fernandez, Ilicic, Vecino

Forvet: Babacar, Baez, Chiesa, Gomez, Kalinic, Rossi, Zarate

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