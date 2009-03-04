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Spor

Golünü attı hayatını kaybetti

Almanya ile İsviçre arasında oynanan hentbol maçında, Sebastian Faisst golü attıktan sonra yere düştü ve kalkamadı

04 Mart 2009 02:00

Almanya ile İsviçre arasında oynanan hentbol maçında, Sebastian Faisst golü attıktan sonra yere düştü ve kalkamadı

Almanya ile İsviçre arasında oynanan hentbol maçında, takım kaptanı 20 yaşındaki Alman oyuncu Sebastian Faisst takımını öne geçiren golü attıktan sonra yere düştü ve bir daha kalkamadı. Genci hayata döndürmek için yapılan 1 saatlik müdahale de işe yaramadı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsviçre'nin Schaffhouse kentinde dün akşam yapılan maç sırasında Alman oyuncu birden yığılıp kaldı. Takım doktoru ve ilk yardım ekibi, saha ortasında hareketsiz yatan oyuncuyu hayata döndürmeyi başaramadı. Genç sporcunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor

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