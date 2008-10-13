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Spor

Golü önledi ama...

Maç sırasında yüzünü kale direğine çarpan file bekçisinin durumu ağır.

13 Ekim 2008 03:00

Maç sırasında yüzünü kale direğine çarpan file bekçisinin durumu ağır.

Almanya Oberliga Ligi takımlarından Viktoria Urberach ike Eschborn takımnları arasında oynanan maçta bir topu kurtarmak için hamle yapan Hoffelner kale direğine çarptı. 35 yaşındaki kalecinin yüzü kanlar içinde kalırken, hemen hastaneye kaldırıldı.

Maçtaki bir pozisyon sırasında yüzünü kale direğine çarpan Alman Viktoria Urberach takımının file bekçisi Juergen Hoffelner hayati tehlikeyi atlatamadı.

Yüzünde bulunan hemen hemen bütün kemiklerin kırıldığı öğrenilen Hoffelner, henüz hayati tehlikeyi atlatabilmiş değil ve durumu ciddiyetini koruyor.

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