Gölü kiraladı; olta ile avlanan her balık için 5 lira alıyor

Erzurum'un Olur İlçesi'ne bağlı Beğendik Köyü'ndeki Pırdanos Gölü'nü kiralayan işçi emeklisi, 55 yaşındaki Haşim Aydın, meraklılara her balık için 5 lira karşılığında olta ile avlamalarını sağlıyor.

Aydın, Çanakkale'de çalışırken olta balıkçılığına merak sardığını, köyüne döndükten sonra olta balıkçılığı yapmak için arayışlar içine girdiğini söyledi. Aydın, Milli Emlak'a ait Olur'a 25 kilometre uzaklıktaki Pırdanos Gölü'nü kiralayarak olta balıkçılığını yaygınlaştırmak istediğini anlatan Aydın şunları söyledi:



"Hobimi gerçekleştirmek hem de bölgemizi tanıtmak için göle balık atarak yaşayıp- yaşamadığını kontrol ettim. Balıkların yaşadığını öğrenince Pırdanos Gölü'nü, 10 yıl önce yıllık 3 bin 500 liraya Milli Emlak'tan kiraladım. Krater gölü altında havuzlar yaptım. Gökkuşağı alabalığı, Norveç somonu getirdim. İki balık çeşidi bir arada yaşayabiliyor. Onların üretimine başladım. Ancak gölün yolunu yaptıramadım. Zevkimi gidermeye başladım hem de amatörleri davet ettim. Erzurum'dan komşu illerden olta balıkçılığı yapmak isteyenler gelip- gidiyor. Tuttuğu her balık için 5 lira ücret alıyorum. Bu iş giderek yaygınlaşacak."



Amatör olta balıkçısı Sadullah Taş, boş vakitlerini göle gelerek değerlendirdiğini ve çok zevk aldığını bildirdi. Gölde, bu çevrede çok az bulunan kırmızı benekli alabalık olduğunu belirten öğretmen Osman Aslan da, "Köy ile göl arası 3 kilometre. Yolu olmadığı için köyde araçları bırakıp yaya yürümek zorunda kalıyoruz. Yolu olmadığı için birçok insan gelemiyor. Eğer iyi bir yol yapılırsa Olta balıkçılığı burada gelişebilir turizme de açılabilir. Pırdanos Gölü görsel güzelliği ile görenleri büyülüyor" diye konuştu.