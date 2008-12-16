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Spor

Golü attı, şortu çıkardı!

Vucinic golü attı, tribünler koştu, şortunu çıkardı.

16 Aralık 2008 02:00

Vucinic golü attı, tribünler koştu, şortunu çıkardı. Bu olaydan sonra akıllara tabii ki "Türkiye'de böyle bir olay olsaydı, acaba nasıl karşılanırdı?", sorusu geldi.

İtalya Serie A'da hafta sonu oynanan maçta Roma Cagliari'yi 3-2 mağlup ederken maçtan daha çok ön plana çıkan olay Romalı oyuncu Mirko Vucinic'in attığı golden sonra yaptığı gol sevinci oldu.

Vucinic golü attı, tribünler koştu, şortunu çıkardı. Bu olaydan sonra akıllara tabii ki "Türkiye'de böyle bir olay olsaydı, acaba nasıl karşılanırdı?", sorusu geldi.

İşte o olay sevinç... VİDEO

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