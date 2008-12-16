Golü attı, şortu çıkardı!

İşte o olay sevinç... VİDEO

İtalya Serie A'da hafta sonu oynanan maçta Roma Cagliari'yi 3-2 mağlup ederken maçtan daha çok ön plana çıkan olay Romalı oyuncu Mirko Vucinic'in attığı golden sonra yaptığı gol sevinci oldu.Vucinic golü attı, tribünler koştu, şortunu çıkardı. Bu olaydan sonra akıllara tabii ki "Türkiye'de böyle bir olay olsaydı, acaba nasıl karşılanırdı?", sorusu geldi.