Golü 9 kişiyken attılar

Maçın 54. dakikasında Nadareviç'in kırmızı kart görmesiyle, geride kalan 36 dakikada 10 kişi oynayan rakibi karşısında galip gelemeyen Galatasaray, golü ise rakibi 9 kişiyken yedi.



Kırmızı kart sonrasında maçı 10 kişiyle sürdüren Eskişehirspor, 69. dakikada attığı golünü, Engin Baytar'ın sakatlığı nedeniyle kenarda tedavi olduğu sırada 9 kişiyle oynarken buldu.



Eskişehirspor, öne geçtikten sonra büyük bir mücadele vererek Galatasaray ataklarını önlerken, sarı-kırmızılılar, eksik oynayan rakibi karşısında önemli gol pozisyonu bulmakta zorlandı.

