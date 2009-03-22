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Spor

Golü 9 kişiyken attılar

22 Mart 2009 02:00

Maçın 54. dakikasında Nadareviç'in kırmızı kart görmesiyle, geride kalan 36 dakikada 10 kişi oynayan rakibi karşısında galip gelemeyen Galatasaray, golü ise rakibi 9 kişiyken yedi.

Kırmızı kart sonrasında maçı 10 kişiyle sürdüren Eskişehirspor, 69. dakikada attığı golünü, Engin Baytar'ın sakatlığı nedeniyle kenarda tedavi olduğu sırada 9 kişiyle oynarken buldu.

Eskişehirspor, öne geçtikten sonra büyük bir mücadele vererek Galatasaray ataklarını önlerken, sarı-kırmızılılar, eksik oynayan rakibi karşısında önemli gol pozisyonu bulmakta zorlandı.

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