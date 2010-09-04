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Yaşam

GÖLTÜRKBÜKÜ'NDE İSKELELER YIKILACAK BODRUM (A.A)

04 Eylül 2010 13:16

-GÖLTÜRKBÜKÜ'NDE İSKELELER YIKILACAK  BODRUM (A.A) - 04.09.2010 - Yaz aylarında sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Bodrum'un Göltürkbükü beldesinde ''Etiler'' diye tabir edilen yerde bulunan iskelelerin 15 Eylül'e kadar tahliye edileceği bildirildi.  Bodrum Kaymakamlığı tarafından sahilde bulunan işletmelere gönderilen yazıda, işletmelerin sahilde kullandıkları iskeleleri 15 Eylül'e kadar tahliye etmeleri istendi. Göltürkbükü Belediye Başkanı Halil İbrahim Kaynar, söz konusu bölge için ''Kentsel Dönüşüm Projesi'' hazırladıklarını ve projenin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na sunulduğunu söyledi.  Projenin hem Bayındırlık, hemde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince beğenildiğini belirten Kaynar, ''Projenin onaylanmasının ardından iskelelerin bulunduğu sahilde çalışmalara başlayacağız. Ancak inşaat yasağı bitmeden yıkım yapılmasını doğru bulmuyorum'' dedi.  Hazırladıkları projenin tamamlanmasının ardından beldede iskele sorunu kalmayacağını dile getiren Kaynar, şöyle konuştu: ''İskeleler boşaltıldıktan sonra Valilik ve Kaymakamlık konuyu değerlendirir. Biz belediye olarak bu iskeleleri yasal hale getirmek için projemizi sunduk. Yine söylüyorum bu iskelelerin inşaat yasağının ve iki bayramın bitmesinin ardından boşaltılıp yıkılması gerekiyor. Aksi halde burada turizm büyük zarar görür. Zaten ekonomik sıkıntılar var. Devlet işgaliye parasını alıyor ama sezon ortasında iskeleleri yıkmak istiyor. 300 bin lira, 180 bin lira işgaliye parası ödeyen işletmeler var. Yasal olmayan işlere bizde karşıyız ama turizme de zarar verilmemeli.'' Sahilde faaliyet gösteren Mavi Home Store yetkilisi Yıldırım Arslan da Kaymakamlık tarafından 15 Eylül'e kadar iskeleyi boşaltmaları için kendilerine yazı gönderildiğini belirterek, alınan kararın kendilerini ve işletme çalışanlarını mağdur edeceğini anlattı.

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