Golsüz derbi tarihe geçti

Genelde ilginç mücadelelere ve skorlara sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı yine tarihi bir skorla sona erdi. Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin mücadelesi 0-0 berabere tamamlandı. Kadıköy'de oynanan derbide 26 yıldır taraflar ilk kez gol çıkaramazken, kupada yarı finale çıkacak takımı Ali Sami Yen'de oynanacak rövanş mücadelesi belirleyecek.





Dengeli bir oyunla başlayan karşılaşmada ev sahibi Fenerbahçe'nin atakları Galatasaray savunmasında eridi. Özellikle göbekte Deivid'in savunmanın arkasına attığı toplarla tehlike yaratmaya çalışan sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda beklediği pozisyonları bulamadı.





Galatasaray ise kanatlardan yaptığı atak organizasyonlarıyla rakip kalede gol fırsatları aradı. Sağ kanattan Uğur, sol kanattan ise Volkan'ın ortalarıyla Fenerbahçe kalesine yüklenen sarı-kırmızılı ekip, Serkan, Hakan Şükür ve Ümit Karan ile girdiği pozisyonları değerlendiremedi.





İkinci yarıya da etkili başlayan Galatasaray, 49. dakikada Hakan Şükür ile net bir fırsattan yararlanamazken, 56. dakikada Ümit Karan'ın güzel plasesini Volkan köşeden çıkardı. Fenerbahçe son bölümde rakip kaleye daha çok yüklenmeye başlarken, 74. dakikada gelişen kontratakta Galatasaray bu kez Arda ile müsait bir pozisyonu harcadı. Ev sahibi ekip 78'de Alex'le gole yaklaşırken, 82. dakikada ikinci sarı kartını gören Lugano oyun dışı kaldı.





Kalan kısa sürede de tabela değişmedi ve çeyrek finalin ilk ayağı 0-0'lık eşitlikle biterek, Fenerbahçe'nin rakibine karşı üst üste 9 maçlık galibiyet serisi son buldu. Ezeli rekabet tarihinde Kadıköy'de golsüz biten ilk maçın ardından, Fortis Türkiye Kupası'nda yarı finali çıkacak takımı 27 Şubat'ta Ali Sami Yen'de oynanacak rövanş karşılaşması belirleyecek.

FENERBAHÇE: 0 - GALATASARAY: 0

Stat: FB Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Bülent Gökçü xxx

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan xx, Lugano x, Edu xx, Roberto Carlos xx, Deivid xx, Selçuk xx, Aurelio xx, Uğur xx (Dk. 65 Vederson xx), Alex xx, Semih x (Dk. 38 Kezman x)

Galatasaray: Orkun xxx, Uğur xx, Servet xxx, Emre xx, Volkan xx, Serkan xxx (Dk. 90 Mehmet Güven ?), Barış xx, Mehmet Topal xxx, Arda xx (Dk. 90 Bouzid ?), Ümit xx, Hakan Şükür x (Dk. 61 Ayhan xx)

Sarı Kartlar: Dk. 36 Servet, Dk. 42 Uğur, Dk. 75 Ümit, Dk. 84 Barış, Dk. 85 Serkan (Galatasaray), Dk. 66 Lugano, Dk. 75 Selçuk (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Dk. 82 Lugano (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Arda'nın ara pasıyla soldan Fenerbahçe ceza alanına giren Ümit, şık bir hareketle Edu'yu geçmesine karşın topu ayağından fazla açınca, kalesini terkeden Volkan Demirel ayağıyla müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

10. dakikada ceza alanının dışında yaklaşık 25 metreden Roberto Carlos'un kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan meşin yuvarlak üsten auta gitti.

21. dakikada soldan Volkan'ın ortasında ceza alanında Hakan Şükür ile Ümit'in dokunamadığı top arka direkte Serkan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda ise meşin yuvarlağı Volkan Demirel son anda kornere çeldi.

24. dakikada Deivid'in ara pasıyla Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Alex'ten önce kaleci Orkun meşin yuvarlağın sahibi oldu.

28. dakikada ceza alanında Ümit'in kafayla indirdiği topa Hakan Şükür'ün soldan sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

33. dakikada Arda'nın şık topuk pasıyla sol kanatta hareketlenen Volkan'ın ortası sonrası ceza alanında meşin yuvarlağı kontrol eden Ümit, dönerek bir vuruş yaparken, kaleci Volkan Demirel topun sahibi oldu.

49. dakikada Serkan'ın sağdan gönderdiği topu ceza alanı önünde tek pasla savunmanın arkasına indiren Volkan, Hakan Şükür'ün kaleciyle karşı karşıya kalmasını sağladı. Hakan Şükür'ün vuruşunda, meşin yuvarlak Volkan Demirel'den dönerken, sarı-kırmızılı takım önemli bir fırsatı değerlendirememiş oldu.

56. dakikada Barış'ın pasıyla ceza yayı önünde topu kontrol eden Ümit'in bekletmeden vuruşunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Volkan Demirel uzanarak kornere çeldi.

57. dakikada Barış'ın sağdan kullandığı köşe atışı sonrası arka direkte topla buluşan Hakan Şükür'ün kafa şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

65. dakikada sağdan yine Barış'ın kullandığı köşe atışı sonrası gerilerden gelen Servet'in kafa şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada ceza alanı dışında topu önünde bulan Alex'in yaklaşık 20 metreden yaptığı vuruşta, kaleci Orkun iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

74. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Barış, pasını Arda'ya aktardı. Orta alanda aldığı topla sol kanattan Fenerbahçe ceza alanına dek giren Arda'nın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

78. dakikada Selçuk'un sağdan ceza alanına gönderdiği topa uygun durumdaki Alex plase bir vuruş yaparken, son anda ayak koyan Emre kalesinde önemli bir tehlikeyi önledi.

80. dakikada soldan Alex'in kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Selçuk'un kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Orkun'da kaldı.