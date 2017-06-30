T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gölgesinde uyuduğu TIR'ın altında ezilerek öldü

TIR olay yerinden ayrılırken, olayı görenler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi

30 Haziran 2017 15:56

Gaziantep'te gölgesinde uyuduğu TIR'ın hareket etmesiyle altında kalan Suriyeli 17 yaşındaki Ahmet Elsalih, ezilerek yaşamını yitirdi. 

Olay, bugün sabah saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Elsalih, sıcaktan bunalarak, dinlenmek için boş arazide bulunan plakası öğrenilemeyen TIR'ın altına yattı. Gölge olduğu için burayı tercih eden Suriyeli genç uykuya dalarken, bir süre sonra aracın yanına gelen Ali K., genci fark etmediği için TIR'ı hareket ettirdi. Ali K.'nın hareket ettirmesiyle birlikte Suriye uyruklu Elsaluh TIR'ın altında kalarak ezildi.

TIR olay yerinden ayrılırken, olayı görenler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler boş alanda karşılaştığı Elsalih'in cesedini yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. 

Polis ekipleri ise görgü tanıklarının ifadesi ve çevredeki güvenlik kameraları ile plakasını saptadığı TIR'ı bularak sürücüsü Ali K.'yı gözaltına aldı.

​Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

ETİKETLER

TIRÖldüAntepGençSuriyeliPolisSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24