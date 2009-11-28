Golfün yaşayan efsanesi kaza yaptı

T24 - Golf sporunun efsane ismi Tiger Woods'un aracıyla kaza yaptığı, mahsur kaldığı araçtan ancak eşinin yardımıyla çıkabildiği bildirdi.



Polis, Woods'un, kullandığı araçla evinin hemen yakınındaki yangın musluğuna ve daha sonra komşusuna ait arazideki bir ağaca çarptığını, o sırada evde olan karısının gürültüyü duyarak olay yerine geldiğini ve aracın camını golf sopasıyla kırarak kocasının kurtulmasına yardımcı olduğunu söyledi.



Polis şefi Daniel Saylor, Associated Press'e yaptığı açıklamada, olay yerine gittiklerinde 33 yaşındaki Woods'u yerde yatarken bulduklarını, yerden kalkmaya çalışırken kısa süreli bilinç kaybına uğradığını kaydetti.



Polis, Woods'un ağır yaralı olduğunu, kanında alkol bulunmadığını ifade ederken, daha sonra açıklama yapan Woods'un menajeri, ünlü sporcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini belirtti.