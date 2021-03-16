Golf tarlasında tarım politikasını anlatan Sarıgül: Ben tarımı Bill Gates'e kaptırmam!

Siyasi hayatına Türkiye Değişim Partisi (TDP) ile devam eden Mustafa Sarıgül'ün golf sahasında tarım politikası anlatırken çektirdiği videolara açıklık getirdi.

Sarıgül “Daha önce bir çilek tarlasına gittim. O tarlada çileğin nasıl yetiştirildiğine dair bir video paylaştım, kimsenin dikkatini çekmedi. Bu tarım videosu gayri ihtiyari oldu" dedi.

Kısa Dalga'dan Pervin Metin'e konuşan Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, golf sahasında neden tarım videosu çektiğini, Microsoft'un kurucularından Bill Gates'e neden gönderme yaptığını açıkladı.

Sarıgül şöyle konuştu:

"“Daha önce bir çilek tarlasına gittim. O tarlada çileğin nasıl yetiştirildiğine dair bir video paylaştım, kimsenin dikkatini çekmedi. Bu tarım videosu gayri ihtiyari oldu. O ara tarım üzerinde yoğun çalışmalar yapıyorduk. Biz tarıma çalışırken, arkadaşlardan bir bilgi geldi. Bill Gates’in tarımla ilgili bir açıklaması var dedi. Bill Gates diyor ki, ‘Tarım geleceğin konusudur.’ Bir arkadaşımızın da otelindeyiz. Misafiriz orada. O anda gelişen bir şey, planlanmış bir şey değil.

“Ben tarımı Bill Gates’e kaptırmam”

“ ‘Gelin arkadaşlar, buyurun çekin bakalım’ dedim. ‘Tarım Türkiye'nin geleceğidir, tarım sanayisini Türkiye Değişim Partisi iktidarı mutlaka kuracaktır. Bill Gates söyleyince kıymetli oluyor da Erzincanlı Mustafa Sarıgül söylediği zaman niye kıymeti olmuyor. Tarım Türkiye'nin geleceğidir, üretim Türkiye'nin geleceğidir. Tarımı sanayi haline getireceğiz ve tarım sanayisi ile ülkemizi geliştirip güçlendireceğiz.’ Kendiliğinden olan bir şey. Bu videonun nerede çekildiği önemli değil. Konunun içeriğine bakmak lazım. Benim orada söylediğime bakmak lazım. Yalnız ben onu Bill Gates’ten daha önce söyledim. Ben tarımı Bill Gates’e kaptırmam.”







