Golf sahasına gamalı hac çizdiler, Obama yazdılar

ABD'nin Missouri Eyaleti'nde meydana gelen bir olayda bir golf külübünü sahasına gökyüzünden gözlemlenebilecek büyüklükte bir gamalı hac işareti ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama'nın ismi kazılmıştı.Eyalette bulunan Lakeville Golf Klübü çalışanlarının bu sabah, günün erken saatlerinde keşfettikleriyle ilgili olarak yerel polis ve FBI yetkililerinin konuyla ilgili araştırmalarını sürdürdüğü açıklandı.Gamalı haçın altında Obama yazdığını da belirten golf kulübü sahibi, vandalların amaçlarının ABD Başkanı Obama'ya karşı olan nefretlerini ifade ettiklerini söyledi.Olayın pazartesi (13.10.09) sabaha karşı meydana geldiği belirtilirken, golf kulübü müdür yardımcısı bu işi gerçekleştirenlerin bunu nasıl yaptıklarını bilmediklerini, yılın bu mevsiminde bu tip bir işe kalkışmanın, sahayı onarmaktan daha zor olduğunu söyledi.Klüp yetkilileri, sahadaki gamalı hacı ve Obama yazısını yeşil boyalarla kapatmaya çalıştı ancak yazı ve hac şeklinin çok derin bir şekilde kazılarak oluşturulması nedeniyle sahanın başka bir bölgesinden getirilecek toprakla kapatıalcağı ifade edildi.