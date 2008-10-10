'Golf sahası' Meclis gündeminde

Hava üslerine golf sahası

Başbuğ'a göre golf lüks

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde golf sahası yapıldığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Kart, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapımı sürdürülen golf sahası var mıdır? Böyle bir çalışma varsa, kaç yerde bu nitelikte çalışma yapılacaktır? Yapılacak harcamaların tutarı nedir?"diye sordu.Konya 3. Ana Jet Üssünde de benzeri çalışmalar olup olmadığını öğrenmek isteyen Kart, "Bu tarz bir harcama yapılması keyfi ve sorumsuz bir davranışın dışında aynı zamanda görev ve yetkinin kötüye kullanılması anlamına gelmez mi?"sorusunu yöneltti.CHP Mersin Milletvekili İsa Gök de Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in yanıtlamasını istediği yazılı soru önergesinde, "Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün, savcılık hayatının ilk 4 yılı ile ilgili bilgiler neden gizli tutulmaya çalışılmakta, tayin yoluyla göreve başladığı ilk yer neden Mutki gösterilmektedir? Zekeriya Öz, hakimlik ve savcılık sınavını kazandıktan sonra hangi tarihte, nerede savcılık görevine başlamış ve nerelerde görev yapmıştır?"sorularına cevap istedi. CHP'li Gök'ün, Bakan Şahin'e yönelttiği diğer sorular da şöyle:"Savcı Öz'ün 1995 yılında Çine Adliyesinde adli sicil kaydı paralarının aktarıldığı Adaleti Güçlendirme Vakfından toplanan paraları, dönemin kıdemli savcısı Ayhan Uğurdan'a bölüşmeyi teklif ettiği, Uğurdan'ın bu teklifi reddederek, Öz'ü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna şikayet ettiği, şikaye tüzerine yapılan soruşturma sonucu vakıf paralarını zimmete geçirmek isteyen savcı Öz'ün Mutki'ye sürgün edildiği doğru mudur? Savcı Zekeriya Öz'ün, Gülen cemaati ile ilişkileri var mıdır? Var ise bu cemaat içindeki yaşamı ve bağlantıları nelerdir? Görevini yaparken Merkezi Çine'de bulunan İstanbullular Nakliyat isimli firma ile yasal olmadığı haldeticaretle uğraşmış mıdır?