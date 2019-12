Golf sahalarına evet mi hayır mı?

Bir golf sahasını kurmak için en az 750 dönüm arazi gerek . Bu geniş alanda ekosistem, bazı hayvanlar , fauna ve flora yani " özel türler " bir daha geri gelmemek üzere yok oluyor



Türkiye ' ye zengin golf oyuncularını çekmek için planlanan ormanlarımızı keserek ekosistemi yok ederek hazırlanan golf sahaları konusunda Sivil Toplum Kuruluşları ile Golf Federasyonunun görüşleri çelişiyor .



On sekiz delikli bir golf sahasını kurmak için en az 750 dönüm arazi lazım . Bu geniş alanda ekosistem yok oluyor . Bazı endemik bitki ve hayvanlar , fauna ve flora yani " özel türler " bir daha geri gelmemek üzere yok oluyor.



Her golf sahasında 30 ' u uzman olmak üzer en az 250 kişi çalışıyor . Yani iş sahaları açılıyor bölgenin ekonomisine ve istihdama yararı var .



Anayasamıza göre ormanlar sadece " kamu yararına tahsis edilebiliyor." Oysa ki golf sadece bir grup zengine hitap eden bir spor dalı . Bu sahaların artık halk hiçbir zaman adım atamayacak .



Evet , golf sahalarını kurmak için ağaç kesiliyor ama , onların yerine başka yere fidan ekiyoruz . ( Ama bu arada elbette bu coğrafyadaki ekosistemi tamamen değiştiriyorlar . )



Her geçen gün azalan su kaynaklarını düşünün , golf sahalarının sulanması için günde ortalama 9 , 25 milyon litre su kullanılıyor . Bu sayı 4 , 7 milyon kişinin su ihtiyacına eşit .



Kaliteli bir çimen örtüsü için bir dönüm golf sahasında yılda 14 , 5 kilogram tarım ilacı kullanılıyor . Bu zehirli kimyasallar , yeraltı sularını , toprağı hatta nehir ve sonuçta denizleri ve ekosistemi kirletiyor .



Golf turizmi yağışlı ülkelerin bir sporu olmalıdır . Örneğin , Iskoçya , İngiltere , Kuzey Amerika ve Japonya . Buralarda düzenli yağmur düşüyor . Türkiye bu gruba girmiyor . Buna karşıt savunma da ise çöl ülkesi Dubai bugün bir golf cenneti olarak gösteriliyor .



Golf turizminden " para " kazanalım , Golf için gelen bir turist günde ortalama 1380 dolar bırakır . İşte bu para ile biz çevreyi de temizleriz . ( Oysa ki en iyi temizlik elbette hiç kirletmemektir . )



Belek’te yedinci golf sahası tamamlandı . Oysa ki Belek " muhafaza ormanları ve fıstık çamı tohum mecrası " kapsamında ayrıca Türkiye ' nin ikinci büyük fistıkçamı tohum alanı . Belek kıyıları , nesli tehlike altında olduğu için uluslararası koruma altında olan Caretta caretta üreme alanıdır .



Belek , 2872 sayılı çevre kanunun 9 . maddesine istinaden 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulandığı 22 . 10 . 1990 tarih ve 90 / 1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla " özel Çevre Koruma Bölgesi " ilan edildi . Birinci derece sit alanıdır .



Belek , ayrıca Anayasa ' nın 169 . maddenin birinci fıkrasında " Devlet ormanlarının korunması ve genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır "denilirken , üçüncü fıkrada" Ormanlara zarar verebilecek olan hiçbir faaliyete ve eyleme müsaade edilemez " hükümleriyle Anayasa ' nın koruması altında idi .



Ünlü aktör Amerikalı aktör Michael Keaton ileTahiti ' ııin ana adasının komşusu Monroe Adası ' nda tanışmıştık . Eşi ile birlikte bu yeşil adada golf sahası açmak için yetkililerden izin almasının dokuz yıl sürdüğünü belirtti . Büyük pazarlıklar söz konusu olmuş sonuçta bu cennet adada ağaçlar kesilmeye başlamıştı . Ancak karşılığında çok büyük miktarlarda vergi ödediğini söylemişti . . . Demek ki sakıncaları çok , artık kararı sizlere bırakıyoruz .

(Birgün gazetesi / Prof. Dr. Orhan Kural)