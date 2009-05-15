Golf araçlarıyla Safranbolu gezisi

Karabük’ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde, kulaklık sistemiyle üç dilde evlerin mimarisi ile ilgili bilgilerin aktarıldığı gezi araçlarına turistler ilgi gösteriyor.



UNESCO’nun ‘Dünya Miras Kentleri Listesi’ndeki Safranbolu’ya gelen turistler, bir turizm şirketi tarafından satın alınan golf araçlarıyla anıt eserler ve konakların yer aldığı alanlarda gezdiriliyor.



Arnavut taşlı sokaklarda turistlerin gezdirildiği 15 golf aracına kurulan kulaklık sistemiyle, ilçedeki konakların mimari yapısı ve anıt eserlerin özellikleri Türkçe, İngilizce ve Japonca olarak turistlere anlatılıyor.



Herhangi mimari plana dayanmaksızın yapılmasına karşın birbirlerinin görüşünü engellemeyen tarihi konaklar arasında adeta zamanda yolculuk yaptırılan turistler, 8-12 kişilik mini gezi araçlarına binebilmek için kuyruklar oluşturuyorlar.



Gezileri düzenleyen turizm şirketi ortaklarından Suat Şafak Arar, yaptığı açıklamada, golf araçları sayesinde turistlere kısa zamanda çok daha fazla bölgeyi gezdirme ve tanıtma imkânı bulduklarını söyledi.



Binlerce turist gezdirildi



Safranbolu'nun Arnavut taşlı dar sokaklarında belirlenen 25 noktada gezilerin yapıldığını anlatan Arar şöyle dedi:



“İlçemize gelen turistler, araç girmeyen ve büyük alanı kapsayan tarihi bölgelerimizi görmeden kısa gezintiyle ayrılıyorlardı. Bu sorunu çözmek için araştırma yaparken golf araçlarından yararlanmaya karar verdik. Gerekli izinlerin ardından belirlediğimiz güzergâhta gezi turları düzenlemeye başladık. İlgi çok büyük, bazen bütün araçlarımız seferde olduğu için sıra oluşuyor. Binlerce kişiyi tarihi bölgelerimizde gezdirdik.”



Arar, gezi araçları sayesinde tarihi konak, cami, çeşme ve hanların önünde durularak elektronik kayıt sisteminden turistlere bilgiler aktarıldığı belirtti.

