-GÖLETİN YÜZEYİNDEKİ BUZ KIRILDI: 2 ÇOCUK ÖLDÜ KÜTAHYA (A.A) - 06.02.2011 - Kütahya'da, sulama göletinin yüzeyindeki buzun kırılması sonucu 2 çocuk boğularak öldü, 1 çocuk hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Göveççi Mahallesi'nde, yüzeyi buz tutan, yaklaşık 5 metre derinliğindeki İl Özel İdaresine ait sulama göletinin üzerinde kayarak oyun oynayan Kağan Yıldız (10), Enes Erdoğmuş (10) ve Alaattin Yağımlı (12), buzun kırılması sonucu suya düştü. Çevrede oynayan diğer çocukların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen köylüler, boğulma tehlikesi geçiren Alaattin Yağımlı'yı sudan sağ olarak çıkardı, ancak diğer çocuklara ulaşamadı. Daha sonra olay yerinde arama kurtarma çalışması yapan Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü ekipleri, boğularak öldükleri belirlenen Kağan Yıldız ve Enes Erdoğmuş'un cesetlerini sudan çıkardı. Evliya Çelebi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Alaattin Yağımlı'nın hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Üç çocuğun da Okçu-Göveççi İlköğretim Okulunda öğrenim gördükleri öğrenildi. Bu arada, olay yerine gelen Kütahya Valisi Kenan Çiftçi ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bektaş Arslan, arama kurtarma çalışmalarını izleyip yetkililerden bilgi aldı.