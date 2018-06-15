T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gölete giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri kayboldu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Pasinler ilçesinde gittikleri piknikte, gölete giren iki arkadaştan Uğur Subaşı (18) boğuldu, arkadaşı Arif Erkmen (18) ise kayboldu

15 Haziran 2018 16:35

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Pasinler ilçesinde gittikleri piknikte, gölete giren iki arkadaştan Uğur Subaşı (18) boğuldu, arkadaşı Arif Erkmen (18) ise kayboldu.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Porsuk köyünde meydana geldi. Köydeki bir grup genç, piknik yapmak amacıyla Porsuk Göleti kıyısına gitti. Burada bir süre oturup, yanlarında getirdikleri çayı yudumlayarak sohbet eden gençlerden Arif Erkmen ile Uğur Subaşı, göletin karşısına geçmek için suya girdi. Ancak iki genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti. Olayı haber alıp gelen gençlerin yakınları, sinir krizileri geçirdi. Arama çalışmaları uzadıkça gözyaşları sel oldu.
Ekipler, bir süre sonra Uğur Subaşı\'nın cesedini bularak kıyıya çıkardı. Arif Erkmen\'i ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Subaşı ve Erkmen\'in yatılı olarak kaldıkları Erzincan\'daki bir liseden mezun olup köylerine geldikleri ve üniversite sınavlarına hazırlandıkları belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TurgayDHA ERZURUM PasinlerUğur SubaşıErkmenOlayPorsukKöydekiPorsuk GöletiArif ErkmenAncakAFADAramaOlayıEkiplerSubaşıErzincanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24