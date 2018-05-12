T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gölete düşen köpeğini kurtardı kendisi boğuldu

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı

12 Mayıs 2018 23:49

Kütahya'nın Emet İlçesi'nde, 17 yaşındaki Mehmet Elibol, gölete düşen köpeğini kurtardı, kendisi boğularak hayatını kaybetti.

17 yaşındaki  Mehmet Elibol,  Yeniköy'de yapımı devam eden Sorgun Göleti'ne gölete düşen köpeğini kurtarmak için girdiği suda köpeğini kurtardı ancak kendisi yaklaşık 7 metre derinliğindeki suda kayboldu.

Yakınlarının durumu bildirmesinin ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. AFAD Kütahya Sualtı Arama ve Kurtarma ekibinde görevli dalgıçlar yaklaşık yarım saat süren aramadan sonra Mehmet Elibol'un cansız bedenini sudan çıkardı.

Elibol'un cenazesi otopsi için Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yakınları ise sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

ETİKETLER

Kütahyagöletköpekboğulma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24