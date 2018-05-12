Gölete düşen köpeğini kurtardı kendisi boğuldu

Kütahya'nın Emet İlçesi'nde, 17 yaşındaki Mehmet Elibol, gölete düşen köpeğini kurtardı, kendisi boğularak hayatını kaybetti.

17 yaşındaki Mehmet Elibol, Yeniköy'de yapımı devam eden Sorgun Göleti'ne gölete düşen köpeğini kurtarmak için girdiği suda köpeğini kurtardı ancak kendisi yaklaşık 7 metre derinliğindeki suda kayboldu.

Yakınlarının durumu bildirmesinin ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. AFAD Kütahya Sualtı Arama ve Kurtarma ekibinde görevli dalgıçlar yaklaşık yarım saat süren aramadan sonra Mehmet Elibol'un cansız bedenini sudan çıkardı.

Elibol'un cenazesi otopsi için Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yakınları ise sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)