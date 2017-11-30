Gölete ağ atan restoran işletmecisine ceza

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde Mollaköy göletine atılan ağlar toplandı. Ağları gölet kenarındaki bir restoran işletmecisinin attığı tespit edilirken, 1155 TL ceza kesildi.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri ile jandarma ekipleri, Arifiye\'de bulunan Mollaköy göletinde yasa dışı avlanmaya yönelik denetimde bulundu. Gölette 17 adet ağ bulundu. Görevliler, göletin çeşitli yerlerine bırakılan ağları topladı. Ağları suya, göletin kenarındaki restoranın işletmeciliğini yapan M.T.K\'nın attığı tespit edildi. M.T.K\'ya 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu\'na göre bin 155 lira para cezası kesilirken, hakkında soruşturma açıldı.



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