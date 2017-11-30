T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gölete ağ atan restoran işletmecisine ceza

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde Mollaköy göletine atılan ağlar toplandı

30 Kasım 2017 17:45

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde Mollaköy göletine atılan ağlar toplandı. Ağları gölet kenarındaki bir restoran işletmecisinin attığı tespit edilirken, 1155 TL ceza kesildi.
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri ile jandarma ekipleri, Arifiye\'de bulunan Mollaköy göletinde yasa dışı avlanmaya yönelik denetimde bulundu. Gölette 17 adet ağ bulundu. Görevliler, göletin çeşitli yerlerine bırakılan ağları topladı. Ağları suya, göletin kenarındaki restoranın işletmeciliğini yapan M.T.K\'nın attığı tespit edildi. M.T.K\'ya 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu\'na göre bin 155 lira para cezası kesilirken, hakkında soruşturma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADAPAZARISakarya DHASAKARYA ArifiyeMollaköyAğlarıTLOrmanSuMüdürlüğü Gıda TarımHayvancılıkMüdürlüğüArifiyeGöletteGörevlilerKanunuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24