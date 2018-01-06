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Göle Kayak Merkezi hizmete açıldı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN’ın Göle ilçesinde yapımı tamamlanan kayak merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı

06 Ocak 2018 14:58

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN’ın Göle ilçesinde yapımı tamamlanan kayak merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Kayak merkezinin açılışı için düzenlenen törene Vali Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Göle Kaymakamı Zafer Oktay, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, kayak sporcuları ve çok sayıda kişi katıldı. 750 metrelik kayak pisti ve telesiyej hattı ile saatte 600 kişi taşıma kapasitesine sahip olarak yapımı tamamlanan merkez, beğeni topladı. Vali Mehmet Emin Bilmez, şöyle dedi:
\"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kayak merkezimiz, inşallah Türkiye’de kayak sporunda marka olmuş sporcuların yetişeceği bir tesis olur. Bu bölge insanı kayak sporuna çok yatkın ve çok meraklı. Burada yazımız gibi kışımız da ayrı bir güzellik taşıyor. İnşallah kayak severlerimiz kış aylarında güzel bir sezon geçirecek. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.\"
Milletvekili Orhan Atalay ise, “Memleketimiz, kar kış memleketi. İlk kez Ardahan Göle bölgemiz kardan kâr elde etmeye başlayacak. Kar eriyince su oluyor, bereket oluyor ama donunca da buz kayak merkezi ve hareket oluyor. Kayak merkezimizin ilçemize, bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum\" dedi. 
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, kayak merkezinde ilk kayak yapıldı. Vali Bilmez ve katılımcılar sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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