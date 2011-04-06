-GOLDSTONE RAPORU GERİ ÇEKMEYECEK WASHİNGTON (A.A) - 06.04.2011 - İsrail'in 2008-2009 Gazze Savaşı'nı soruşturan komisyonun başkanı Yargıç Richard Goldstone'un kritik öneme sahip BM raporunu geri çekmeyi planlamadığı kaydedildi. Goldstone, California eyaletinin Palo Alto kentindeki Stan Ford Üniversitesi'nden Associated Press'e telefonla yaptığı açıklamada, raporu geri çekmeyi planlamadığını belirterek, İsrail İçişleri Bakanı Eliyahu Yişai'nin pazar günü kendisini telefonla arayarak Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesi için teşekkür ettiğini, ancak Yişai ile telefonda raporu tartışmadığını söyledi. Yişai'nin kendisini İsrail'e davet ettiğini teyit eden Yargıç Goldstone, bu daveti kabul ettiğini, ancak Temmuz'dan önce İsrail'e gelemeyeceğini belirttiğini de söyledi. Goldstone, Washington Post gazetesinde cumartesi günü yayımlanan makalede, operasyonla ilgili çok daha fazla bilgiye sahip olduklarını belirterek, "Şimdi bildiklerimi o zaman bilseydim, ortaya çok daha farklı bir belge çıkardı" demişti. Filistinli insan hakları örgütleri, Goldstone'un bu sözlerinin İsrail'i savaş suçuyla itham ederek, hakkında dava açılmasını sağlayacak meşru bulguları kaldırmak amaçlı olduğunu belirtmişti.