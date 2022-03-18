Goldman Sachs ve JP Morgan'dan Türkiye için yüzde 60 enflasyon öngörüsü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 14'te sabit tutma kararının ardından yabancı kurumlardan gelen ilk yorumlar yüksek enflasyon beklentisinin korunduğuna işaret etti. JPMorgan ve Goldman Sachs ekonomistleri yıl içinde enflasyonun yüzde 60 civarında seyredeceğini öngördü.

JPMorgan Ekonomisti Yarkın Cebeci, Türkiye'de ekonomik görünüm ile para politikası kararları arasında bir kopukluk olduğunu, Merkez Bankası tarafından yaratılmış olan ciddi negatif reel faizin bu durumun somut bir yansıması olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Aralık ayına kadar enflasyonun yüzde 60'ın üstünde ya da etrafında seyretmesini beklediklerini açıklayan Cebeci, bu durumun reel faizin uzun bir süre negatifte kalacağına işaret ettiğini söyledi. Cebeci bu ortamın Türk lirasını da kırılgan bir konumda bıraktığını ifade etti.

Merkez Bankası'nın son karar metninde iyimser göründüğünü söyleyen Cebeci yıl sonuna kadar politika faizinde de bir değişiklik öngörmediklerini belirtti.

Goldman Sachs: Yılın büyük bölümünde enflasyon yüzde 60'ın üzerinde kalacak

Goldman Sachs, Türkiye'de yıllık enflasyonun 2022'nin genelinde yüzde 60'ın üzerinde kalacağını tahmin etti.

ABD'li banka, Türkiye'deki yetkili kurumların "istikrarsız" politika duruşu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra enerji fiyatlarının artması dolayısıyla Türkiye'deki enflasyonun yüksek kalacağını belirtti.

Banka, "Farklı kanallardan gelen etkilerle, (Türkiye'deki) enflasyonun 2022'nin büyük bir bölümünde yıllık olarak yüzde 60'ın üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'nin ödemeler dengesi, bölgede süren çatışmaların etkisiyle ve gelişmekte olan piyasalardaki risk iştahının cansızlığı nedeniyle zayıflayabilir." ifadelerini kullandı.